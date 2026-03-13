신속 배송·전용 패키지 도입

한진 브리온 유니폼 패키지. 한진 AD 원본보기 아이콘

한진은 자사가 네이밍 스폰서를 맡고 있는 LCK e스포츠 팀 '한진 브리온'의 공식 물류 파트너로서 굿즈 물류 수행을 본격화한다고 13일 밝혔다. 이번 협력은 단순 배송을 넘어 팬들의 수령 만족도를 높이기 위해 추진됐다.

한진 브리온 팬들은 원스타의 시스템을 통해 당일 집하 및 익일 배송 서비스를 경험하게 된다. 특히 비닐 테이프가 필요 없는 친환경 '날개박스'에 팀 로고를 새긴 전용 패키지를 도입해 브랜드 몰입감과 환경 보호 가치를 동시에 전달할 계획이다.

운영 효율성도 개선된다. 원스타는 전담 기사 방문 픽업 서비스를 제공해 구단 운영진의 업무 부담을 줄이고, 주문 폭주 시에도 '라이브 출고' 시스템을 통해 안정적인 물류 지원을 제공한다. 별도 시스템 구축 없이 해외 팬들에게 직접 상품을 발송할 수 있어 글로벌 팬덤 확장에도 기여할 전망이다.

한진은 향후 물량 추이에 따라 '원스타 풀필먼트' 서비스로의 전환을 검토 중이다. 이를 통해 당일 출고 시스템을 강화하고 e스포츠 특성에 맞춘 고도화된 물류 솔루션을 지속적으로 선보일 계획이다.

한진 관계자는 "원스타는 인플루언서와 팬을 잇는 신뢰감 있는 연결고리가 될 것"이며 "물류 노하우를 e스포츠 분야에 접목해 팬들에게 최상의 경험을 선사하고 팬덤 비즈니스의 물류 표준을 제시하겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



