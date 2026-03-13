블루포인트파트너스, 스타트업 방산 플랫폼 '랩터스' 출범

'랩터스' 스타트업 방위산업 시장 진출 지원

내달 3일 첫 행사…진출 경로 소개·네트워킹

딥테크 액셀러레이터 블루포인트파트너스(이하 블루포인트)는 스타트업의 방위산업 시장 진출 지원 플랫폼 '랩터스'를 출범한다고 13일 밝혔다.

랩터스는 스타트업을 군, 정부, 방산기업 등 이해관계자와 연결해 방위산업 시장 진출을 돕는 플랫폼이다. 세미나, 네트워킹, 글로벌 허브 소개 등 스타트업의 국방 시장 진출 전략과 기회 탐색을 지원한다.

랩터스는 육식공룡 '벨로키랍토르'에서 따온 이름으로 거대하고 폐쇄적인 방위산업을 스타트업과 함께 혁신한다는 취지를 담고 있다.

최근 민간 기술을 국방 영역에 도입하려는 움직임은 전 세계적으로 확산되는 추세다. 미 육군과 와이콤비네이터의 '퓨즈(FUZE)' 유럽의 EDTH, 북대서양조약기구(NATO) '다이아나' 등 프로그램이 스타트업과 군을 연결하고 있다.

블루포인트의 '랩터스' 역시 이와 비슷한 역할을 수행한다. 다음 달 3일 서울 강남구 역삼로 마루180 이벤트홀에서 열리는 첫 행사 '랩터스-더 비기닝' 에서는 스타트업, '듀얼 유즈(겸용)' 기술 보유 기업, 국방 분야 확장을 검토 중인 팀을 대상으로 방위산업 시장 진출 경로를 소개한다.

세미나에서는 글로벌 디펜스 혁신 프로그램 소개, 스타트업의 국방 진출 사례 공유, 군·정부·산업 관계자 네트워킹도 함께 진행된다.

이인성 블루포인트 벤처스튜디오그룹장은 "랩터스를 통해 스타트업과 군·정부·산업을 연결하고, 한국에서도 디펜스 혁신 생태계가 형성될 수 있는 기반을 만들어가겠다"고 전했다.

