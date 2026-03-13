KB금융, 금융보안 리스크 대응…'그룹 정보보호협의회' 개최

지주 및 11개 계열사 CISO·CPO 참석

중장기 정보보호 마스터플랜

AI 시대 안전한 금융서비스 방안 논의

KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 149,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 151,300 2026.03.13 개장전(20분지연) 관련기사 KB국민은행, '사장님 세금환급' 서비스…"소상공인 포용금융 실천" 3·1운동 계승 KB '다시쓰는 대한이살았다' 캠페인, 조회수 300만회 돌파 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 그룹은 12일 안전한 금융 환경 조성을 위한 '1분기 그룹 정보보호협의회'를 개최했다고 13일 밝혔다. 이날 회의에는 지주를 비롯한 11개 계열사의 정보보호 담당 임원과 지주 준법감시인 최석문 부사장이 참석했다.

'그룹 정보보호협의회'는 그룹 정보보호 운영지침에 근거해 전략 수립, 주요 이슈에 대한 의사결정, 공동 사업 추진 등을 수행하는 정보보호 컨트롤타워 역할을 수행한다.

이번 협의회에서는 디지털 환경 대응을 위한 ▲그룹 중장기 정보보호 마스터플랜 수립 방안 ▲사이버보안센터 운영 실적·조직체계 고도화 방안 ▲그룹 통합보안관제시스템 구축 등 핵심 보안 과제들이 논의됐다.

특히 디지털금융안전법 제정과 AI기본법 시행에 발맞춰 대외 법령 준수 방안을 중점적으로 점검하고, 그룹 차원의 가이드라인을 마련하기로 했다.

이 협의회는 지주 준법감시인 산하에서 운영된다. 정보보호를 그룹 차원의 컴플라이언스 과제로 격상시키겠다는 취지다. 이번 협의회에도 지주 준법감시인이 직접 자리해 연간 사업계획과 주요 법령 대응 전략을 함께 논의했다.

AD

KB금융 관계자는 "KB금융은 정보보호 조직을 준법감시인 산하에 배치하는 등 컴플라이언스와 보안 기술의 시너지를 통해, 어떤 위협에도 흔들리지 않는 가장 안전한 금융 환경을 고객에게 제공할 것"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>