에어프레미아는 오는 16일부터 29일까지 전 노선을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. 이번 행사는 와이드 프리미엄과 이코노미 클래스 항공권을 대상으로 진행된다.


에어프레미아 항공기. 에어프레미아

미주 노선은 왕복 총액 기준으로 이코노미 클래스 ▲호놀룰루 60만5600원 ▲샌프란시스코 70만3200원 ▲로스앤젤레스 84만3200원 ▲뉴욕 89만8200원 ▲워싱턴D.C. 124만3200원부터 판매된다. 와이드 프리미엄 클래스는 호놀룰루 129만5600원, 뉴욕 169만8200원 등이다. 미주 노선의 탑승 기간은 11월30일까지며, 신규 취항하는 워싱턴D.C. 노선은 4월24일부터 이용할 수 있다.

아시아 노선의 경우 이코노미 클래스 기준 ▲나리타 20만5600원 ▲방콕 24만4900원 ▲다낭 23만5800원 ▲홍콩 26만700원부터 구매 가능하다. 아시아 노선 탑승 기간은 10월24일까지다.

특히 이코노미 클래스 예약 시 할인코드를 입력하면 항공 운임의 20%를 추가로 할인받을 수 있다. 또한 에어프레미아 앱을 통해 eSIM 서비스를 구매할 경우 최대 30% 할인 혜택이 제공된다.

에어프레미아 관계자는 "고객들이 합리적인 가격으로 해외여행을 계획할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "다양한 혜택을 통해 고객 편의를 높여 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
