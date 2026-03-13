전국 226개 지자체 중 최고

세대통합형 복지 인프라 높은 평가

서울 서초구(구청장 전성수)가 12일 서울 프레스센터에서 열린 제4회 '대한민국 건강고령친화도시 정책대상'에서 최고상인 대상을 수상했다고 13일 밝혔다.

정영준 서초구 부구청장(오른쪽에서 네 번째)과 관계자들이 12일 서울 프레스센터에서 열린 ‘제4회 대한민국 건강고령친화도시 정책대상’에서 기념촬영을 하고 있다. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

건국대 건강고령사회연구원이 주최하고 보건복지부 장관상으로 제정된 이 상은 어르신의 건강하고 활력 있는 노후를 지원하는 지자체 우수 정책을 발굴·확산하기 위해 마련됐다. 올해는 전국 226개 지자체 중 6개 지자체가 수상한 가운데 서초구가 대상을 차지했다. 지난해 9월 '대한민국 지방자치단체 행정대상' 교육·복지 분야 대상에 이은 연속 수상이다.

심사위원들은 서초구가 고령친화 정책을 단순 복지사업을 넘어 도시 공간·서비스·돌봄 체계를 함께 재설계하는 종합 도시 전략으로 추진해 온 점을 높이 평가했다. 특히 기존 경로당 중심의 복지 공간에서 벗어나 세대 통합형 개방 커뮤니티 공간을 조성하고, 여가·문화·건강·돌봄 서비스를 유기적으로 연계한 통합형 인프라 구축이 주요 우수사례로 꼽혔다.

구는 지난해 12월 복합문화시설 '서초시니어플라자'와 '우면열린문화센터'를 개관했다. 전국 최초로 경로당을 리모델링해 전 세대가 이용할 수 있는 세대통합형 공간 '시니어라운지'는 현재 9개소가 운영 중이며, 올해 3개소가 추가된다. 특화 시니어 여가시설 '느티나무쉼터' 6개소, 디지털 교육기관 '스마트시니어교육센터' 등도 운영 중이다.

돌봄 사각지대 해소를 위한 'AI돌봄 플랫폼' 구축, 전국 최초 권역형 치매안심센터 운영, 구립데이케어센터 개소 등도 수상 요인으로 꼽혔다. 구는 2023년 세계보건기구(WHO) 고령친화도시 국제네트워크 재인증을 완료하고 총 63개 세부사업을 담은 ‘제2기 고령친화도시 5개년 종합계획’을 추진 중이다.

전성수 서초구청장은 "서초구의 어르신 복지 모델이 다시 한번 인정받게 된 것을 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로도 어르신들이 존중받고 자부심 있게 건강한 노후를 보낼 수 있도록 다각적인 지원을 이어 나가겠다"고 말했다.

