아이지에이웍스는 광고 제작 엔진을 구독형으로 제품화한 인공지능(AI) 광고 제작 솔루션 '픽스폴리오(Fixfolio)'를 정식 출시했다고 13일 밝혔다.

픽스폴리오는 실제 디지털 광고에서 중요한 효율과 성과를 고려해 소재를 기획·제작하는 AI 에이전트 서비스다. 축적된 60만 건 이상의 소재별 광고 성과 데이터를 기반으로 전문가의 '팔리는 기획력'과 '제작 역량'이 솔루션에 탑재된 것이 특징이다.

출시 전 진행된 블라인드 테스트에서도 긍정적인 평가를 얻었다. 광고 실무자 200명을 대상으로 실시한 비교 테스트 결과 범용 AI를 제치고 95%의 선택을 받으며 광고 최적화 성능을 입증했다.

연 취급고 1000억원 이상 규모의 중견 광고대행사에서 시범 서비스를 도입한 결과에서도 광고 제작 생산성이 기존 대비 최대 10배 향상된 것으로 나타났다. 소재 기획부터 디자인 제작에 소요되는 시간이 대폭 단축되면서 실무 운영 효율이 극대화됐다는 평가다.

한승수 아이지에이웍스 픽스타입 사업대표는 "픽스폴리오는 광고 제작을 더 많은 사람이 직접 실행할 수 있도록 만든 AI 서비스"라며 "앞으로 광고 제작 방식에도 많은 변화가 나타날 것으로 기대한다"고 말했다.

