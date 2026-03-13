중기부 소공인 복합지원센터 사업 선정

2028년 1월 개소 목표

서울 강북구(구청장 이순희)가 중소벤처기업부 주관 ‘2026년 소공인 복합지원센터 구축·운영사업’에 선정되며 국비 25억원, 시비 9억원 등 총 34억원의 외부 재원을 확보했다고 13일 밝혔다.

그동안 전액 구비로 추진될 예정이던 패션·봉제 산업 지원시설 '강북패션플랫폼' 건립에 국·시비가 투입되면서 재정 부담을 덜고 사업 추진의 안정성을 높이게 됐다.

강북패션플랫폼은 미아동 의류·봉제 집적지구 내 송중문화정보도서관 부지(도봉로20나길 6)에 지하 1층·지상 5층, 연면적 1201.87㎡ 규모로 조성된다. 패션·봉제 제작부터 창업, 교육, 정보 제공까지 원스톱으로 지원하는 복합시설로, 패션 스타트업 육성과 제작 교육 공간, 정보 교류 및 협력 공간 등을 갖출 예정이다.

공사는 올 4월 착공해 2027년 11월 준공을 목표로 한다. 이후 한 달간 시범운영을 거쳐 2028년 1월 정식 개소할 계획이다.

이순희 강북구청장은 "국·시비 확보로 사업을 보다 안정적으로 추진할 수 있게 됐다"며 "강북구의 핵심 제조업인 패션·봉제 산업의 경쟁력을 높이고 지역 산업 생태계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자



