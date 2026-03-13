노벨상 받은 스티글리츠 컬럼비아대 교수

"관세·전쟁 탓에 물가 오르는데 성장 둔화"

"경제 AI에 의존해 와…험난한 시기 앞둬"

노벨 경제학상 수상자인 조지프 스티글리츠 미국 컬럼비아대 교수가 미국 경제가 스태그플레이션(고물가 속 경기 침체) 위험에 직면했다고 경고했다.

연합뉴스에 따르면 지난 11일(현지시간) 스티글리츠 교수는 팟캐스트 '머니터리 매터스' 인터뷰에서 "물가는 일차적으로 관세 탓에, 그리고 이제는 전쟁 탓에 상승하고 있지만 성장세는 둔화하고 있다"고 주장했다. 또 "미국 경제는 인공지능(AI)이라는 단기통 엔진에 의존해 굴러왔다"며 "이는 건전하고 분산화된 경제라고 볼 수 없다"라고 지적했다. 이어 "증시 충격, 유가 충격, 식품 가격 충격, 관세 충격을 고려할 때 미국 경제는 매우 험난한 시기를 앞두고 있다고 본다"고 전망했다.

특히 미국이 석유 순 수출국임에도 이란 전쟁으로 인한 국제 유가 상승이 큰 타격을 줄 것이라고 지적했다. 그는 지난 1974년 중동 석유 파동으로 인해 세계 경제가 극심한 침체를 겪었던 점을 언급하며 "당시 세계 경제에 수류탄이 투척 된 셈이었고, 경제가 회복하는 데 오랜 시간이 걸렸다"고 말했다. 그러면서 "미국의 에너지 섹터는 유가 급등으로 수혜를 보겠지만, 미국의 에너지 기업들이 늘어난 이익을 소비자에게 돌려줄 것이란 기대는 환상에 가깝다"고 말했다.

AI 산업과 관련해서는 "기업들이 각자 최종 승자가 되길 원하면서 과잉 투자 위험을 낳았다"며 "거시경제가 제대로 작동하지 않는 상황이라면 AI 기업도 막대한 이익을 거둘 수 없을 것"이라고 지적했다. 그러면서 "우리가 AI 버블 상태에 있을 가능성이 크다"며 "거품이 붕괴할 경우 거시경제적으로 심각한 결과를 초래할 것"이라고 했다.

그는 지난 8일 미국 '포천' 인터뷰에서도 "지난해 경제 성장의 약 3분의 1이 AI 관련 활동에서 비롯됐다"며 "이 같은 흐름이 단기적으로는 경제에 긍정적 영향을 줄 수 있지만, 구조적으로는 거품 성격을 띤다"고 지적한 바 있다.

한편 이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 포함해 미국·이스라엘을 향해 초강경 대응을 선언하면서 12일(현지시간) 국제유가가 다시 급등했다. 이날 ICE 선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 100.46달러로 전장보다 9.2% 급등했다. 국제 유가의 기준인 브렌트유가 종가 기준으로 100달러 선을 넘은 것은 3년 7개월 만에 처음이다.

