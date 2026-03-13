기흥도서관, 칼림바 운영

수지도서관, 수채화·캘리그라피·연극 운영

경기 용인특례시(시장 이상일)는 '2026년 도서관 문화예술 동아리 지원사업' 공모에 기흥도서관과 수지도서관이 선정, 칼림바 연주 등 3개 동아리를 운영한다고 13일 밝혔다.

기흥도서관은 합주와 리듬 훈련을 바탕으로 생활 음악을 연주하는 칼림바 연주 동아리 '손끝으로 만드는 선율'을 운영한다.

수지도서관은 수채화·캘리그라피 동아리 '붓끝으로 전하는 마음'과 그림책을 기반으로 인형극을 창작·공유하는 연극동아리 '수지 북씨어터'를 운영한다.

동아리는 3월부터 11월까지 운영된다.

이번 동아리 운영은 문화체육관광부의 '2026년 도서관 문화예술 동아리 지원사업' 공모 선정에 따른 것이다.

이번 공모에는 전국 274개 도서관이 참여했다. 용인특례시에서는 2개 도서관, 3개 동아리가 선정돼 각각 운영비 300만 원을 받아 정기 모임, 창작·연습 활동, 소규모 발표 등을 진행한다.

용인시 도서관 관계자는 "주민 스스로 기획하고 운영하는 동아리 활동이 도서관에서 이어질 때 배움과 소통의 폭도 함께 넓어지고, 도서관이 '대출·열람'에 머무르지 않고, 주민의 취향과 재능이 자연스럽게 모이는 지역 생활문화 플랫폼으로 역할을 넓힐 수 있을 것"이라며 "음악·미술·연극 등 다양한 문화예술 활동이 일상에서 꾸준히 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

