정부가 중동 상황이 장기화하는 상황에 대비해 중소기업들을 대상으로 하는 '중동 특화 긴급물류바우처'를 내주 중 시행키로 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 6일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '중동 상황 중소기업 영향 점검 회의'에서 참석자들과 중동 상황 관련 중소기업 피해·애로사항 지원방안을 논의하고 있다. 중소벤처기업부

중소벤처기업부는 13일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 한성숙 장관과 노용석 제1차관이 참석한 가운데 '중동 상황 중소기업·소상공인 영향과 지원체계 점검' 회의를 열고 이같은 방침을 밝혔다.

중동 특화 긴급물류바우처는 기존의 수출 바우처 대상에 포함되지 않아 물류비 혜택을 받지 못하는 중소기업들을 지원하기 위해 중기부가 이번에 신설한 제도다. 중기부는 수출 바우처의 물류비 지원 한도를 기존 3000만원에서 6000만원으로 상향해 수출 바우처 포함 기업을 지원하고, 이 밖의 기업은 긴급물류바우처를 통해 '투 트랙' 지원에 나설 계획이다.

중소기업계는 이번 사태가 장기화하면 원재료 수급 차질 등 공급망 리스크와 유가 상승에 따른 비용 부담 등 추가적인 어려움이 생길 것으로 보고 있다. 특히 경영 여건이 취약한 지역 중소기업과 소상공인의 경영애로가 가중될 것으로 보인다.

한 장관은 중소기업·소상공업계의 원자재 수급 상황을 점검하고 유가·물류비 상승 등으로 예상되는 중소기업과 소상공인의 애로사항을 청취했다. 노 차관은 중소기업·소상공인 주요 지원기관과 준비 상황을 점검하고, 필요시 신속하게 지원할 수 있도록 철저한 정책집행 준비를 당부했다.

한 장관은 "중동 상황이 지속될 경우 문제가 수출에 국한되지 않고, 원자재 가격 상승 등에 따라 중소기업과 소상공인의 경영 부담이 증가할 소지가 있어 미리 대비해야 한다"며 "중소기업과 소상공인 피해·애로를 지속해서 살펴보고 현장 의견을 반영한 지원 수단을 미리 마련하겠다"고 말했다. 노 차관은 "중동 상황의 불확실성이 커지고 있는 만큼 전방위적 대응 태세를 갖춰 신속하게 지원해 나가야 한다"고 했다.

