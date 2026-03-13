과학기술·산업 전문가 참여 자문기구… 국가 공모 대응·신규 연구개발 과제 기획 지원

부산의 미래 성장 동력을 찾기 위한 '싱크탱크'가 새로 꾸려졌다.

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 부산 과학기술 발전과 혁신성장을 이끌 '부산광역시 과학기술진흥위원회 산하 기획전략위원회' 6기가 공식 출범해 본격적인 활동에 들어갔다고 13일 전했다.

기획전략위원회는 글로벌 기술패권 경쟁과 디지털 전환(DX) 시대에 대응해 부산시 과학기술 정책을 고도화하고, 미래 성장동력이 될 신규 연구개발(R&D) 과제를 선제적으로 기획하고 유치 지원하기 위해 운영되는 핵심 자문기구다.

올해 출범한 6기 기획전략위원회는 과학기술과 산업 분야 전문가들로 구성됐다. 주요 역할은 ▲네트워크형 신규 R＆D 과제 발굴·기획의 적절성 심의 ▲지원사업형 기획지원 공모사업 선정과 평가결과 활용성 검토 ▲기획 완료 사업과 신속유치지원(Fast-Track) 신청 과제의 중앙부처 공모 대응과 예산 반영을 위한 유치 지원 적절성 심의 등이다.

지난 11일 열린 제60회 기획전략위원회에서는 '2026년도 국가핵심기술 선도프로젝트 기획·유치사업 계획'과 '2026년도 해양신산업 선도 분야 발굴과 육성지원사업 계획' 등을 주요 안건으로 논의했다.

김영부 원장은 "기획전략위원회를 통해 현장의 목소리를 반영한 실질적이고 파급력 있는 R＆D 과제를 기획하고 유치 지원해 우수한 연구 성과가 지역 경제 성장으로 이어질 수 있도록 컨트롤타워 역할을 하겠다"고 말했다.

부산과학기술고등교육진흥원이 부산 과학기술 발전과 혁신성장을 이끌 '부산광역시 과학기술진흥위원회 산하 기획전략위원회' 6기를 공식 출범하고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공

