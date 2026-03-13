이동환 시장 "작은 불편도 놓치지 않고 주민이 체감하는 행정 펼칠 것"

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 12일 정발산동과 성사1동 통장회의에 참석해 행정과 주민의 가교인 통장들에게서 지역 현안을 직접 청취했다.

이동환 고양특례시장이 지난 12일 정발산동과 성사1동 통장회의에 참석해 인사말을 하고 있다.

이번 방문은 행정현장과 주민 생활에 보다 가까이 다가서기 위해 추진 중인 동(洞) 통장회의 릴레이 방문의 일환으로 주민의견을 수렴하고 행정에 즉각 반영하고자 마련됐다.

이번 회의에서는 ▲공원 정비 ▲주차난 문제 해결 ▲쓰레기 무단투기 ▲과속방지턱 경사 완화 등 주민 생활에 밀접한 건의사항과 의견을 교환했다.

이동환 고양특례시장은 "주민들의 작은 불편 하나도 가볍게 여기지 않고, 통장님들이 전해주시는 말씀 한마디 한마디를 시정에 담아 주민이 실제로 변화를 느낄 수 있는 행정을 만들겠다"라고 밝혔다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 12일 정발산동과 성사1동 통장회의에 참석해 행정과 주민의 가교인 통장들에게서 지역 현안을 직접 청취하고 있다. 고양시 제공 원본보기 아이콘

시는 앞으로도 릴레이 소통 행정을 이어갈 계획이며, 통장회의 방문을 통해 수렴된 주민 의견은 부서별로 검토하고 실질적으로 반영해 주민 생활 개선으로 이어지도록 노력할 예정이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



