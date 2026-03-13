"버거 런치세트 5000원"…노브랜드 버거, '5K 런치타임' 프로모션 실시

16~22일 점심시간 인기 5종 대상

노브랜드 버거가 인기 메뉴 5종 세트를 5000원 균일가로 판매하는 '5K 런치타임' 프로모션을 실시한다고 13일 밝혔다.

프로모션은 이달 16일부터 22일까지 일주일간 점심시간인 오전 11시부터 오후 2시까지 세시간 동안 매장 키오스크나 애플리케이션(앱)을 통해 진행된다. 대상 메뉴는 ▲어메이징 더블 ▲시그니처 ▲메가바이트 ▲오리지널 새우 ▲코울슬로 치킨 등 인기 메뉴 5종이다.

이를 통해 고객들은 1400~2100원 할인 혜택을 누릴 수 있다.

신세계푸드 관계자는 "외식비 부담이 커진 상황에서 고객들이 실제로 체감할 수 있는 혜택을 제공하고자 이번 행사를 준비했다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



