경찰·소방·의료기관 협력

마인드웰병원 전용 병상 운영

서울 중랑구(구청장 류경기)가 정신응급 상황에 신속히 대응하기 위한 공공병상 운영 체계를 구축하고 24시간 대응에 나선다.

류경기 중랑구청장과 경찰·소방·의료기관 관계자들이 업무협약 후 기념촬영을 하고 있다. 중랑구 제공.

그동안 정신응급 상황이 발생해도 즉시 입원 가능한 병상 확보가 어려워 현장 대응에 한계가 있었다. 구는 이 문제를 해소하기 위해 경찰·소방·의료기관 간 협력체계를 마련했다.

구는 지난 11일 서울중랑경찰서, 중랑소방서, 마인드웰병원과 '정신응급 공공병상 운영을 위한 업무협약'을 체결했다. 이에 따라 오는 15일부터 마인드웰병원에 중랑구 전용 정신응급 공공병상(보호실 1병상)을 운영한다. 경찰·소방이 현장에서 대상자를 확인해 이송하면 마인드웰병원이 진료와 응급입원 치료를 맡는 방식이다.

구는 병상 운영 및 관리 비용을 지원하고 협약 기관들과 협력을 이어가며 대응 체계를 지속적으로 강화할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 "정신응급 상황에서는 초기 대응과 신속한 치료 연계가 무엇보다 중요하다"며 "공공병상 운영을 통해 위기 상황에 보다 체계적으로 대응하고 지역사회 안전망을 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자



