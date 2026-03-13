KGC인삼공사 K푸드 간담회

업계 "규제 개선 필요" 목소리

KGC인삼공사가 충남 부여공장에서 농식품부 주최로 'K-푸드+수출 비관세장벽 대응 현장간담회'가 진행되었다고 13일 밝혔다. 전날 진행된 간담회에는 김종구 농림축산식품부 차관을 비롯한 농식품부 유관기관, 관련 업계 대표와 KGC인삼공사 임직원이 참석했다.

이번 간담회에서는 홍삼 부문의 수출 규제 해소와 신시장 개척을 위한 해외 규제 개선 지원 요청이 이뤄졌다.

지난 12일 김종구 농림축산식품부 차관(앞줄 왼쪽에서 네 번째)을 비롯한 참석자들이 KGC인삼공사 부여공장에서 간담회를 한 뒤 사진 촬영을 하고 있다.(사진제공=KGC인삼공사)

현재 브라질 등 인·홍삼의 소비 잠재력이 높은 신흥시장에서는 홍삼 제품이 의약품으로 분류되는 경우가 있어 수출에 어려움이 있는 상황이다. 인삼업계는 홍삼 제품을 의약품이 아닌 한국 또는 국제식품규격위원회 기준에 부합하는 식품으로 분류할 수 있도록 정부 차원의 협의를 요청했다. 업계에서는 관련 규제 개선이 이뤄질 경우 홍삼의 브라질 시장 진출이 한층 확대될 것으로 보고 있다.

앞서 농식품부는 지난달 브라질 농업축산부 장관과 면담을 갖고 농업 협력 양해각서(MOU) 개정과 식량안보, 농자재 수출 확대 등 양국 간 협력 방안을 논의한 바 있다.

KGC인삼공사 관계자는 "앞으로도 정부의 정책적 지원을 바탕으로 K-홍삼의 경쟁력을 높이고, 해외 시장 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

