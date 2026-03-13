운영 희망 사업자 상시 모집으로 변경

여수광양항만공사(이하 공사)는 지난 12일 여수세계박람회장 내 국제관 임차 운영을 위한 입주 사업자를 모집한다고 밝혔다.

공사는 지난해 반기 1회 정기 공고를 통해 사업자를 모집했으나 임차 운영을 희망하는 사업자의 수시 입주 문의 증가에 대응하기 위해 올해는 상시 모집으로 변경해 운영한다.

박람회장 전경. 여수광양항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

여수세계박람회장 국제관 내 상업, 문화, 체험, 스포츠 시설 등을 운영하고자 하는 사업자는 공사 홈페이지에 게시된 공고문과 신청안내서를 참고해 사업제안서를 작성한 뒤 제출하면 된다.

공사는 접수한 사업제안서를 바탕으로 사업능력, 조성계획 및 운영계획을 종합적으로 평가해 입주 사업자를 선정할 계획이다.

사업자 상시모집과 관련한 사항은 공사 누리집 공고란을 통해 확인할 수 있다.

