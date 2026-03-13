경기도가 오는 25일까지 '청소년 국제교류(청소년 문화 브리지)' 사업에 참여할 청소년과 교류학교를 모집한다.

경기도는 중국 광둥성과 장쑤성을 방문해 현지 학교 수업을 참관하고 또래 청소년들과 교류 활동을 진행하는 '청소년 국제교류' 사업을 진행한다고 13일 밝혔다.

올해 광둥성 교류는 고등학교 연령(16~18세) 청소년 33명을 선발해 오는 5월에 진행하고, 장쑤성 교류는 중학교 연령(13~15세) 청소년 22명을 선발해 6월 중 추진한다.

경기도에 거주하는 중학교 또는 고등학교 나이대 청소년이라면 누구나 참여 가능하다.

신청은 경기도미래세대재단 누리집(gfgf.kr)을 통해 하면 된다.

경기도는 서류와 면접 심사를 거쳐 최종 선정된 55명에게 항공비와 숙박비, 프로그램 활동에 필요한 모든 비용을 지원한다.

김재훈 경기도 미래평생교육국장은 "청소년 국제교류는 서로 다른 문화를 이해하고 세계를 바라보는 시야를 넓히는 중요한 경험"이라며 "도내 청소년들이 국제교류를 통해 글로벌 역량을 갖춘 미래 인재로 성장하길 기대한다"고 말했다.

한편 오는 10월에는 중국 청소년 교류단이 경기도를 찾는다.

경기도는 이들 중국 청소년 초청 프로그램 운영을 희망하는 학교도 이달 25일까지 전자우편(alswn4566@gfgf.kr)을 통해 신청서을 받는다.

