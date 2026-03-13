도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담을 앞두고 미국과 중국이 고위급 회담을 통해 의제 논의에 나선다.

12일(현지시간) 미국 재무부는 스콧 베선트 장관이 15~16일 프랑스 파리에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 만난다고 밝혔다.

베선트 장관은 "트럼프 대통령과 시 주석의 상호 존중 덕분에 미·중 간 무역·경제 논의가 진전되고 있다"며 "트럼프 대통령의 지도 아래 우리 팀은 미국의 농민과 근로자, 기업을 최우선으로 하는 성과를 계속해서 도출해낼 것"이라고 말했다.

트럼프 대통령의 중국 방문 일정은 오는 31일부터 다음 달 2일까지다. 베선트 장관과 허 부총리는 이번 파리 회동에서 본격적인 정상회담 준비에 착수할 것으로 보인다.

베선트 장관과 허 부총리는 지난해 미·중 무역전쟁 상황에서 일련의 회동을 통해 무역전쟁 휴전을 이끌었다. 이번 파리 회동에서는 미·중 정상이 논의할 무역전쟁 휴전 연장 방안 등을 논의할 것으로 예상된다. 전날 미국이 관세 부과를 위해 중국 등 16개 경제주체를 상대로 무역법 301조 조사에 착수하면서 이 또한 의제에 오를 전망이다.

