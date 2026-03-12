모즈타바 취임 후 첫 성명 공개

해협 봉쇄, 항전 의지 담겨

전쟁 지속될 것이란 전망에 투심 위축

3대 지수 모두 하락 출발

시총 상위 종목 일제히 하락

세예드 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자가 취임 후 첫 공개 발언으로 호르무즈 해협 봉쇄를 언급하면서 12일(현지시간) 미국의 3대 지수가 일제히 하락 출발 후 낙폭을 키우는 모습이다.

이날 오전 10시 3분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 451.71포인트(0.95%) 하락한 4만6965.56을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 52.82포인트(0.88%) 밀린 6715.98, 기술주 중심의 나스닥지수는 260.40포인트(1.15%) 떨어진 2만2455.72에 거래 중이다.

모즈타바 최고지도자는 성명을 통해 "순교자들의 피에 대한 복수를 다짐하고, 호르무즈 해협을 봉쇄하며 미군기지를 공격할 것"이라고 밝혔다. 지난 9일 새 최고지도자로 취임한 후 첫 공개 발언이다.

이에 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 8.78% 급등해 배럴당 94.84달러를 기록 중이다. 브렌트유 역시 8.25% 올라 99.57달러까지 뛰었다.

크리스 라이트 비 에너지부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 미 해군이 현재 호르무즈 해협을 지나는 유조선을 호위할 준비가 되어있지 않지만, 이달 말까지는 호위가 가능해질 것으로 예상한다고 밝혔다. 이는 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령이 언론 인터뷰에서 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 말한 것과 배치된다.

호르무즈 해협의 에너지 운송이 당분간 어려울 것이라는 전망과 함께 이란 전쟁이 최소 2주 이상 이어질 것이라는 관측에 시장의 투자심리가 크게 위축된 것으로 보인다.

아담 크리사풀리 바이탈 놀리지 관계자는 "이란이 걸프 지역에 경제적 혼란을 조장하는 전략이 효과를 보고 있다"며 "미국과 이스라엘이 군사적 우위를 점하고 있고 이란의 미사일 및 핵 프로그램이 약화되었을지 모르지만, 테헤란의 강경 정권은 확고하게 자리 잡고, 현재 그들의 계획은 석유를 이용해 트럼프 대통령을 더욱 궁지로 몰아넣는 것으로 보인다"고 말했다.

정유주와 방산주는 일제히 상승세를 보인다. 엑슨모빌 +0.87%, 셰브론 +1.37%, 록히드마틴 +1.61%, 에어로바이런먼트 +3.84%, 노스롭그루만 +1.30% 등이 오름세다. 반면 항공주는 약세다. 델타 -1.50%, 아메리칸에어라인 -2.40%, 유나이티드에어라인 -2.97% 등이 떨어지고 있다.

은행주와 기술주의 약세도 두드러진다. 사모펀드 인출 한도를 설정한 모건스탠리는 전일 대비 4.28% 급락 중이다. 블랙스톤 -2.23%, 골드만삭스 -4.03%, JP모건체이스 -2.27% 등도 밀리고 있다.

또 엔비디아 -1.55%, 애플 -1.67%, 아마존 -1.00%, 알파벳 -1.29%, 메타 -1.41% 등 기술주도 내림세다. 반도체 종목인 TSMC -3.82%, 브로드컴 -2.03% 등도 하락 중이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



