내달 17일까지 용산서 촬영모임 작품 전시

국가유산청은 내셔널지오그래픽 어패럴과 함께 다음 달 17일까지 서울 용산구 쏠티캐빈에서 사진전 '창덕궁, 새로운 시선으로 바라보기'를 연다고 13일 밝혔다.

지난해 9월 양 기관의 업무 협약에 따라 선발한 국민작가 여섯 명이 그해 11월 창덕궁을 누비며 포착한 사진 스물세 건을 내건다. 창덕궁의 공간적 아름다움과 세월의 흔적을 저마다의 독창적 시선으로 담아낸 작품들이다.

국가유산청은 전날 개막 행사를 열고 활동 수료증 수여, 우수작 시상 등을 진행했다. 관계자는 "첫 협업 성과를 바탕으로 상반기에 2기 참가자를 모집해 국가유산 기록 행보를 이어갈 계획"이라고 말했다.

