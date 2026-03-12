수출 전월比 5.5% ↑…수입은 소폭 감소

지난 1월 미국의 무역 적자가 큰 폭으로 감소했다. 금과 귀금속, 항공기 등의 수출이 증가한 영향이다.

미 상무부는 지난 1월 미국의 무역 적자가 545억달러로, 작년 12월보다 184억달러(25.3%) 감소했다고 12일(현지시간) 밝혔다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 전망치(670억달러 적자)를 밑도는 수치다.

수출은 3021억달러로 전월 대비 158억달러(5.5%) 증가한 3021억달러를 기록하며 무역적자 축소에 기여했다.

세부적으로 지난달 금 수출은 전월 대비 47억 달러, 귀금속 수출은 41억 달러 증가했다. 컴퓨터, 항공기 등의 수출도 전월 대비 각각 26억 달러, 16억 달러 증가했다.

수입은 3566억달러로 전월 대비 26억달러(0.7%) 감소한 3566억 달러로 집계됐다. 의약품 수입이 전월 대비 34억 달러, 자동차 수입이 전월 대비 28억 달러 줄었다. 인공지능(AI)의 영향으로 컴퓨터는 수입도 전월 대비 39억 달러 늘었다.

국가별로 보면 지난달 대중국 무역적자는 125억 달러로 전월과 비슷한 수준을 기록했다. 베트남과의 무역적자는 190억 달러로 전월(176억 달러)보다 증가했다.

유럽연합(EU)과의 무역적자는 61억 달러로 전월(111억 달러)보다 크게 줄었다. 독일로부터의 수입이 153억 달러에서 105억 달러로 줄어든 영향이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



