7년 만에 열린 EU 일반직 공채

17만명 지원…117대1 경쟁

유럽연합(EU) 일반직 공채 시험에 17만 명이 넘는 지원자가 몰리며 경쟁률이 100대 1을 훌쩍 넘었다.

11일(현지 시각) 유럽 전문 매체 유락티브에 따르면 EU 인사 선발기관(유럽인사선발청)이 진행하는 일반직 채용 시험에 지원한 인원은 총 17만4922명으로 집계됐다. 이번 시험의 경쟁률은 약 117대 1에 달할 것으로 예상된다.

매체가 입수한 EU 내부 자료에 따르면 이탈리아인 지원자는 7만9450명으로, 전체의 45%를 차지했다. 이어 스페인이 1만3796명, 독일 1만1705명, 프랑스 1만939명, 그리스 1만87명 순이다. EU 본부가 있는 벨기에 지원자는 8013명이다.

코로나19 팬데믹 이후 변호사 등 전문직을 위주로 소규모 경력직만 채용했던 만큼 지원자가 몰린 것으로 보인다.

'AD5'라고 불리는 이번 시험은 평생 EU 공무원으로 일할 수 있는 일반직 시험이다. 나이와 전공을 불문하고 EU 시민권을 지닌 대학 졸업자에게 지원 자격이 주어진다. 이번 시험은 2019년 마지막 공채 이후 7년 만에 실시된다.

채용은 온라인 시험과 면접 등으로 진행된다. 선발 인원은 총 1490명이다. 약 117명 중 1명만 통과할 수 있다는 의미다. 이 가운데 약 750명 정도만 실제로 정규직 자리를 얻을 것으로 예상된다.

이탈리아 지원자들의 경쟁은 더 치열할 것으로 보인다. EU 집행위원회가 규정한 직원 국적 다양성 목표에 따르면 이탈리아인의 비중은 전체 직원의 11.2% 수준이 적정한 것으로 제시됐다.

다만 시험 결과에는 국적이 영향을 미치지 않는다. 지원자들은 시험 성적만을 기준으로 평가되고 이후 기관들이 예비 합격자 명단에서 인력을 채용할 때 국적 균형이 고려될 수 있다.

폴리티코 유럽판에 따르면 AD5 직책은 월 6000~7000유로(약 1026만~1200만원)의 급여를 받는다. 매체는 "AD5는 향후 EU 고위직으로 승진하기 위한 발판이 되는 직위"라며 "일부 국가는 EU 내 자국 대표성 부족 문제를 해결하고 영향력을 강화하기 위해 자국민의 지원을 장려하는 캠페인을 하기도 한다"고 전했다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



