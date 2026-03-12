황 대표는 미래에셋 출신

한미약품은 12일 이사회를 열고 종근당홀딩스 대표 출신의 황상연 HB인베스트먼트 프라이빗에쿼티(PE) 부문 대표를 신규 사내이사 및 새로운 대표 후보로 내정했다.

투자 전문가로 꼽히는 황 대표는 서울대 화학과를 졸업하고 미래에셋증권 리서치센터장, 알리안츠글로벌인베스터스 최고투자책임자(CIO)를 거쳐 종근당홀딩스 대표이사를 지낸 인물이다. 그간 내부 승진을 통해 최고경영자(CEO)를 발탁해 온 한미약품의 전통을 감안하면, 외부 영입 인사가 수장 자리에 오르는 것은 전례가 없는 일이다. 이는 최근 지주사와의 잦은 갈등과 내홍 속에서 외부 인사를 수혈해 조직을 쇄신하려는 의도로 풀이된다.

이날 이사회에서는 오는 31일 열릴 정기주주총회에 상정할 안건들도 확정됐다. 황 대표를 비롯해 김나영 한미약품 신제품개발본부장(사내이사), 채이배 전 국회의원(사외이사), 한태준 겐트대 글로벌캠퍼스 총장(사외이사)을 신규 선임하고, 김태윤 감사위원(사외이사)을 재선임하는 안건이 의결됐다. 의결권 대리행사, 이사의 수, 이사의 보선 등을 포함한 정관 일부 변경 건도 주총 안건으로 함께 다뤄질 예정이다.

반면 33년간 한미에 몸담았던 박재현 현 대표는 이달 임기 만료와 함께 대표직을 내려놓게 됐다. 박 대표의 사내이사 재선임 안건은 이번 이사회에 상정되지 않았다.

최근 한미사이언스 최대 주주인 신동국 한양정밀 회장 측과 경영 개입 문제 등으로 갈등을 빚어온 박 대표는 이날 이사회 직후 입장문을 통해 연임 실패 사실과 사임 의사를 직접 밝혔다.

박 대표는 "전문경영인이 반드시 제가 돼야 한다는 생각은 하지 않는다"며 "저의 작은 저항과 외침이 '임성기 정신' 보존의 중요성에 경종을 울리는 작은 밀알이 되었길 바란다"고 소회를 전했다. 이어 대주주와 이사회를 향해 "경영에 대한 철학과 방향성이 다를 수는 있지만 한미의 근간인 품질 경영의 가치는 합심해 꼭 지켜달라"며 "자신을 지지한 임직원들에게 어떠한 불이익도 없게 해달라"고 호소했다. 일각에서는 과거 우종수 전 대표의 전례를 따라 박 대표가 퇴임 후 고문 역할을 수행할 것으로 관측하고 있다.

한편, 지주사인 한미사이언스 역시 이날 이사회를 열고 김남규 라데팡스파트너스 대표를 기타비상무이사로 신규 선임하는 안건을 주총에 상정하기로 결의했다. 주총에서 해당 안건이 가결될 경우, 김 대표는 기타비상무이사인 신동국 회장과 함께 이사회에 합류하게 될 전망이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



