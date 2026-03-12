진해 동부권 생활인프라 확충

지역 발전 방안 심층적 논의



경남 창원특례시는 12일 부산진해경제자유구역청 대회의실에서 두동지구의 정주여건 개선과 지역 발전 방안을 모색하기 위한 '두동지구 정주여건 개선 간담회'를 개최했다.

이날 간담회에는 박성호 부산진해경제자유구역청장, 김인수 경남도 경제통상국장, 이치우 도의원, 한상석 시의원, 한준도 두동발전위원장 등 주요 관계자들이 참석해 지역현안에 대한 심도 있는 의견을 나눴다.

참석자들은 두동지구 내 주거단지 조성과 향후 인구 유입을 고려해 상업·문화·생활 편의시설 등 생활 인프라 확충이 필요하다는 데 공감했다.

특히 지역 실정에 부합하는 복합쇼핑시설을 비롯해 공공기관, 의료시설, 체육시설 등 지역 여건에 맞는 다양한 시설 유치 방안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다.

또한 두동지구 발전을 위해 경남도와 창원시, 부산진해경제자유구역청 간 협력을 강화하고 투자유치 동향 공유 및 실행 방안 마련을 위한 실무협의체를 구성하기로 했다.

심동섭 경제일자리국장은 "두동지구는 진해 동부권의 핵심 거점으로 향후 발전 잠재력이 큰 지역"이라며 "앞으로도 주민들의 의견을 충분히 반영하고 관계기관과 긴밀히 협력해 정주여건 개선과 지역 활성화를 위한 다양한 방안을 지속해서 검토해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



