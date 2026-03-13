유가 방어해왔으나…소매가격 영향 시작

12일 인상 전 지방에선 '사재기 행렬'도

이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후 나타난 유가 급등을 방어하던 일본에 긴장감이 감돌고 있다. 정유사들이 기름값을 올리면서 소매가격에도 여파가 미치기 시작했다. 일부 지방에서는 사재기 행렬이 일어나는 등 불안감이 열도에 퍼지고 있다.

12일 오후 6시 30분 일본 도쿄 시나가와구의 무인 주유소에는 퇴근길 주유하러 온 차들이 잇따라 들어왔다. 일본에서도 셀프 주유소는 기름값이 싸다. 이날 주유소의 휘발유 가격은 리터당 183엔(1703원)이었다. 이틀 전 이곳은 휘발유 리터당 153엔(1424원)을 기록했다. 이틀 사이에 30엔(279원)이 올랐으나, 가격 인상에도 손님이 끊기거나 사재기 조짐이 나타나지는 않았다.

이날 휘발유를 주유한 40대 일본인 A씨는 "갑자기 가격이 올라서 당황했으나, 기름값이야 변하는 것이니 어쩔 수 없지 않느냐"라고 전했다. 그는 "한 번에 채우기보다는 저렴한 곳이 있으면 그때그때 채우는 편이라 앞으로의 상황에 따라 대처할 것"이라며 "아마 지금보다 더 오르면 대중교통을 이용하겠지만, 어쨌든 전철이나 버스 등 대중교통 요금도 오르지 않겠나. 그것도 걱정이 된다"고 덧붙였다.

전문가들은 유가 인상분이 시장에 반영되기까지 2주 정도의 시차가 있다고 본다. 그러나 여파는 예상보다 빨리 번지고 있다. 최대 정유사인 에네오스(ENEOS)는 이날부터 오는 18일까지 출하분 도매가를 리터당 26엔(242원) 인상한다고 발표했다.

휘발유 가격이 비싼 지방 도시에서는 사재기 행렬이 늘어섰다. 항만 접근성이 낮아 연료를 육로 운송에 의존하는 지역들이 영향을 받았다. 지난 12일 도호쿠 지방과 홋카이도에서는 가격 인상 전 급하게 주유를 하기 위한 심야 차량 행렬이 이어졌다.

도호쿠 지방 아키타현 지역신문 사키가케신보는 "11일 밤부터 다음날 새벽까지 곳곳의 주유소에서 가격 인상 전 주유하기 위한 차들로 혼잡했다"고 전했다. 이 지역에서 무인 주유소를 운영하는 '오카모토 셀프'도 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "연료 재고 부족으로 일부 점포 영업을 중단한다"며 "각 점포의 상황은 미리 확인하고 방문해달라"고 공지했다.

원유를 가공하는 공장도 영향을 받기 시작했다. 이날 마루젠석유화학과 스미토모화학은 공동으로 운영하는 지바현의 에틸렌 생산 설비 재가동 시기를 연기한다고 밝혔다. 원래는 정기 수리를 마치고 이달 하순 재가동을 하려 했다. 그러나 원재료인 나프타(납사)의 수급 불안정으로 가동을 이달 말로 미뤘다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 "에틸렌 제조 설비는 일단 중단하면 재가동에 시간이 오래 걸린다"며 "원유 조달난으로 다른 곳도 가동 시기를 재검토할 가능성이 크다"고 덧붙였다.

다카이치 사나에 총리는 전날 휘발유 가격을 리터당 170엔(1582원) 정도로 억제하겠다고 발표한 바 있다. 경유와 중유, 등유도 같은 조치를 취할 예정이다. 일본 정부는 2800억엔(2조6000억원)을 보조해 정유사 손해분을 대신 부담한다. 여기에 국제에너지기구(IEA)와 관계없이 자체적으로 비축유 방출에도 나선다. 민간 비축 15일분을 내보내고, 이어 국가가 비축한 한달 분의 분량을 방출한다.

도쿄(일본)=전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



