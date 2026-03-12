9∼22일, ‘제12회 소통고리 대학생 자원봉사 공모대전’ 참가팀 모집

고리원자력본부가 청년들의 창의적인 사회공헌 활동을 지원한다.

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)가 3월 9일부터 22일까지 '제12회 소통고리 공모대전'의 참가자를 모집한다.

소통고리 공모대전은 청년들이 직접 지역사회 문제 해결을 위한 봉사활동을 기획하고 실행할 수 있도록 지원하는 프로그램으로, 고리원자력본부가 12년째 후원하고 있다.

공모 분야는 ▲기후·환경·재난·의료 ▲문화·체육·예술 ▲다문화·장애인 ▲지역사회 돌봄과 온기 나눔 ▲자원봉사 교육 등 총 5개 분야이고, 선정 후 4월부터 10월까지 6개월간 활동이 진행된다.

심사를 통해 선정된 팀에게는 팀당 최대 150만원의 활동 지원금이 제공된다. 또 활동 종료 후 우수 활동팀에게는 대상인 한국수력원자력 사장상을 비롯해 최우수상·우수상인 고리원자력본부장상 등 총 9개 팀을 선정, 360만원 규모의 시상이 진행될 예정이다.

AD

이상욱 고리원자력본부장은 "고리원자력본부는 지역사회와 함께 성장하는 상생의 가치를 중요하게 여기며, 이번 공모대전이 대학생들의 자발적인 참여를 통해 지역공동체에 실질적인 기여로 이어지길 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>