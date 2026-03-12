화성시, 전문가 자문단 18인 구성

반도체 소부장 특화단지 유치 총력

반도체 정책 자문 플랫폼 구축

경기 화성특례시(시장 정명근)가 12일 동탄2 인큐베이팅센터에서 '화성시 반도체산업발전협의회 발대식'을 개최하고 반도체산업 발전을 위한 민·관 협력체계를 본격 가동했다.

정명근 화성특례시장과 한준호 국회의원, 화성시 반도체산업발전협의회 위원들이 12일 '화성시 반도체산업발전협의회 발대식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

화성시 반도체산업발전협의회는 '화성시 반도체산업 육성 및 지원 조례'에 근거해 설치된 자문기구다. 반도체 육성 정책에 산업 현장의 의견을 반영하고자 지역 내 반도체기업 관계자와 대학교수, 연구기관 전문가 등 총 18명의 위원으로 구성됐다.

이날 발대식에는 정명근 화성특례시장, 한준호 국회의원, 김종복 시의원, 반도체산업발전협의회 위원 등이 참석했다. 행사에서는 위촉장 수여와 함께 협의회 운영 방향을 공유하고, 정부의 반도체 소재·부품·장비 특화단지 공모사업 대응 전략 전문가 자문도 진행됐다.

화성특례시는 반도체 기업과 소재·부품·장비(소부장) 기업이 다수 소재한 지역 산업 인프라를 바탕으로, 경기도와 협력하여 정부의 특화단지 공모사업 대응을 위한 행정적 절차를 추진하고 있다.

정명근 화성특례시장은 "반도체산업은 기술 변화 속도가 빠르고 높은 전문성이 요구되는 만큼, 수많은 관련 기업이 소재한 우리 시의 특성을 정책에 균형 있게 반영하는 과정이 중요하다"며 "오늘 출범한 협의회가 전문적인 자문 창구로서 정책의 완성도를 높여주길 기대하며, 반도체 소재·부품·장비 특화단지 지정 등 주요 현안에 대해 실효성 있는 협력 체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

이어 "현장의 목소리를 면밀히 살펴 기업과 도시가 함께 성장하는 선순환 산업 생태계를 조성하는 데 행정력을 집중하겠다"고 덧붙였다.

한편, 화성특례시 반도체산업발전협의회는 정기적인 회의를 열어 반도체산업 정책 자문과 산업 동향 공유를 진행하고, 기술세미나와 기업 네트워킹 등을 통해 산업 협력 기반을 강화해 나갈 계획이다.

