이란·헤즈볼라, 이스라엘 보복…호르무즈 선박 민간 피해 이어져

이란과 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 이스라엘을 공격했다고 밝혔다. 호르무즈 해협 일대에서는 민간 선박 피해도 잇따르고 있다.

12일(현지시간) 미국 CNN 등 외신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 헤즈볼라와 함께 약 5시간 동안 합동 작전을 벌여 이스라엘 전역의 50여 개 표적을 타격했다고 발표했다. 헤즈볼라도 성명을 통해 텔아비브 외곽의 이스라엘군 정보부대인 8200부대 본부에 최신 미사일을 발사했다고 밝혔다.

이스라엘은 레바논 전역의 헤즈볼라 시설을 겨냥해 대규모 보복 공습에 나섰다. 베이루트 남부의 정보 본부와 지휘센터 등이 공격 대상이었다. 레바논 보건당국에 따르면 이날 베이루트 해안가 공습으로 최소 7명이 숨지고 21명이 부상했으며, 베이루트 남쪽 약 10㎞ 떨어진 아라문에서도 3명이 사망했다.

걸프 지역에서는 에너지 시설과 공항 등 민간 인프라를 겨냥한 공격도 이어졌다. 바레인 내무부는 무하라크주 연료탱크가 공격을 받아 화재가 발생했다며 주민들에게 실내 대피와 환기구 차단을 권고했다. 아랍에미리트(UAE) 두바이 인근 해상에서는 컨테이너선이 정체불명의 발사체 공격을 받았고, 쿠웨이트에서는 드론이 주거용 건물에 충돌해 2명이 부상했다. 사우디아라비아는 수도 리야드를 향하던 드론을 격추했다고 밝혔다.

이란 반관영 메흐르 통신은 테헤란의 세파은행 관련 건물이 공격을 받았다고 보도했다. 이란은 중동 전역의 미국·이스라엘 연계 은행을 공격할 수 있다고 경고했다. 이에 씨티그룹, 스탠다드차타드(SC), 골드만삭스, 딜로이트, PwC 등 금융기관은 두바이 사무실을 폐쇄하거나 직원 대피 조치를 내렸고, HSBC는 카타르 지점을 일시 폐쇄했다.

호르무즈 해협 일대 긴장도 높아지고 있다. IRGC는 경고를 무시하고 운항했다며 이스라엘·태국·일본 선적 선박 4척을 공격했다고 주장했다. 전쟁 이후 이 지역에서 피격된 선박은 최소 16척으로 늘었다.

태국 선적 화물선 '마유리나리호'는 호르무즈 해협 통과 중 발사체 공격을 받아 선원 3명이 실종됐다. 나머지 선원 20명은 오만 해군에 구조됐다. 일본 선적 컨테이너선 '원마제스티호'도 UAE 라스알카이마 인근 해역에서 공격을 받아 일부 손상을 입었다.

이와 함께 이라크 바스라 항구에서는 유조선 2척에 화재가 발생해 선원 25명이 구조됐지만 외국인 선원 1명이 사망했다. 바스라는 호르무즈 해협에서 약 800㎞ 떨어져 있어 걸프 해역 전반으로 위협이 확대되고 있다는 분석이 나온다. IRGC는 "이란에 대한 공격이 계속될 경우 이 지역에서 단 한 방울의 석유도 수출되지 못할 것"이라고 경고했다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



