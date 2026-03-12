화성시, 지역화폐 500억 확대…난방비·물류비 긴급 지원

중동발 경제 위기에 ‘행정력 총동원’…경제 위기 선제 차단

정명근 시장, 이재명 정부 '신속 추경 편성' 발맞춰 총력 지시

주유소 234곳 현장 점검 착수…물류비 지원 등 선제 대응

미국과 이란 간의 분쟁으로 글로벌 경제 불확실성이 치솟는 가운데 정명근 화성특례시장이 시민들의 경제적 고통을 분담하기 위해 '민생경제 비상 대책'을 전격 가동했다.

화성특례시가 12일 본청 상황실에서‘민생경제 비상 대책 점검회의’를 개최하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

화성특례시는 12일 본청 상황실에서 정 시장의 긴급 지시에 따라 지난 11일에 이어 12일 본청 상황실에서 '민생경제 비상 대책 점검회의'를 개최했다.

이번 대책의 핵심은 시민들이 체감하는 물가 부담을 실질적으로 낮추는 데 있다. 화성시는 이재명 대통령의 '신속한 추가경정예산 편성' 및 '민생경제 안정' 기조에 발맞춰 가용한 모든 행정력을 집중하기로 했다.

우선, 침체된 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 지역화폐 발행 규모를 기존 월 300억원에서 월 500억원으로 대폭 확대한다. 이는 고유가 시대에 시민들의 장바구니 물가 부담을 덜어주기 위한 '민생방패' 전략의 일환이다.

또한, 석유 가격 불안정에 대응하기 위해 지난 11일부터 4월 10일까지 관내 주유소 234개소를 대상으로 긴급 현장 점검에 착수했다. 정 시장은 석유 최고가격제 준수 여부와 가짜 석유 유통 등을 집중 확인해 유가 상승에 따른 시민 피해를 최소화할 것을 주문했다.

화성특례시의 중동 지역 수출 규모가 약 6% 수준인 점을 고려해 관내 수출기업을 위한 상시 피해 접수창구를 운영하고, 수출 물류비 지원 한도를 기업당 최대 300만원에서 400만원으로 확대한다.

에너지 취약계층 보호 대책도 강화한다. 노인, 장애인, 한부모 가족 등 취약계층을 대상으로 난방비 지원 정책 홍보를 확대하고 3월 월동 난방비를 오는 20일 지급할 예정이다. 또한, 복지시설 운영비를 긴급 점검해 주유비와 식재료비 상승으로 인한 운영 차질이 발생하지 않도록 조치할 방침이다.

이외에도 시설 농가와 어업인을 위해 ▲면세유 가격을 상시 모니터링하고 중앙정부에 ▲유가 연동 보조금 추가 지원도 건의할 예정이다.

정명근 화성특례시장은 "'추경 편성은 최대한 신속하게 추진해야 하며 민생경제 대응의 골든타임을 허비해서는 안 된다'는 이재명 대통령의 말씀에 깊이 공감한다"며 "고유가와 물가 상승으로 시민들의 생활 부담이 커지고 있는 상황에서 화성특례시는 11일부터 주유소 현장 점검에 즉시 착수하는 등 민생경제 안정을 위한 선제적 대응을 신속히 추진하고 있다"고 말했다.

이어 정명근 시장은 "지금 이 순간에도 유류비와 물가 상승으로 삶의 무게를 견디고 있는 시민들의 한숨이 곳곳에서 들려오고 있다"며 "시민들의 고통을 곁에서 함께하기 위해 가용한 모든 행정력을 총동원해 민생경제 위기에 속도감 있게 대응하겠다"고 밝혔다.

