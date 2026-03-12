검찰, '신용정보법 위반' 한국평가데이터 본사 압수수색

검찰이 금품을 받고 기업의 신용 등급을 올려준 혐의로 한국평가데이터 본사를 압수수색했다.

서울동부지검 형사6부(부장 이정호)는 12일 오전부터 신용정보법 위반 혐의로 서울 영등포 한국평가데이터 본사와 대구경북지사를 압수수색 중이다. 한국평가데이터는 평가 등급 상향을 조건으로 중소기업에 수천만원 상당의 부가 상품을 판매한 혐의를 받고 있다.

한국평가데이터는 2005년 국책 기관과 시중은행 등이 공동 출자해 설립된 기업 신용 정보 조사·평가 전문 기관이다. 1400만개 이상의 기업 데이터를 보유하며 경영주 역량과 기술 개발 능력 등을 종합적으로 평가해 기업 신용 등급과 기술 신용 등급을 매긴다.

