정의선 현대차그룹 회장, 기아서 첫 보수 54억원 수령

정의선 현대차 그룹 회장이 지난해 기아에서 보수 54억원을 받았다.

12일 기아가 공시한 2025년도 사업보고서에 따르면 정 회장은 기아로부터 급여, 상여 각각 27억원을 수령해 총 54억원을 받았다. 정 회장이 기아에서 보수를 받은 것은 지난해가 처음이다. 2024년까지는 현대차와 현대모비스 2개 사에서 급여를 받았다.

아직 사업보고서가 공시되지 않은 현대차를 제외하고 정 회장이 지난해 기아와 현대모비스에서 받은 보수 총액은 84억6000만원이다.

기아는 "정 회장은 2019년 3월 기아 사내이사로 선임된 이후 지속적인 경쟁력 향상, 글로벌 인재 영입 등을 통해 사상 최대 경영실적을 이어가는 데 기여했다"면서 "글로벌 통상 환경과 지정학적 불확실성이 확대되고 미래 모빌리티 경쟁이 한층 치열해지는 시장 상황에서 책임 경영을 강화하기 위해 작년부터 보수를 지급했다"고 설명했다.

송호성 대표이사 사장은 급여 15억1600만원, 상여 및 기타 15억2600만원을 합해 30억4200만원을 받았다. 작년보다 5.7％ 증가한 수준이다. 최준영 안전보건최고책임자(CSO) 사장은 22억7400만원, 김승준 전무는 7억7300만원으로 뒤를 이었다.

