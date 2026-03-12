한앤코 매각 이후 5년여만에 재인수

"통합 이후 기내식 경쟁력 확보"

이 자사 기내식 공급과 기내면세품 판매 사업을 담당하는 대한항공씨앤디서비스 지분 전량을 인수한다.

12일 대한항공은 이사회를 열고 이 같은 내용을 결의했다. 대한항공은 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니가 보유한 씨앤디서비스 지분 80%를 전량 인수하는 계약을 체결했다. 취득 주식 수는 501만343주이며 최종 인수 금액은 7500억원으로 예상된다고 대한항공은 설명했다. 거래가 종결되면 대한항공은 씨앤디서비스 지분을 100% 보유하게 된다.

씨앤디서비스는 대한항공이 2020년 12월 매각한 이후 약 5년여 만에 대한항공 자회사로 편입된다. 앞서 대한항공은 코로나19 팬데믹 당시 긴급 유동성 확보 차원에서 기내식 및 기내면세품 판매 사업을 매각했다. 한앤컴퍼니는 주식회사 씨앤디서비스를 설립해 사업을 인수했으며, 씨앤디서비스 지분은 대한항공이 20%, 한앤컴퍼니가 80%를 보유해 왔다.

