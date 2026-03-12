장관호 단독 투표 검토 "특정인 내정" 갈등 최고조

문승태 사퇴·김해룡 반발…빛바랜 '진보' 가치

광주·전남 아우르는 진보 결속력 '흔들'…명분·실리 놓칠 판

광주·전남 행정통합에 따라 오는 6월 3일 치러지는 '전남광주특별시 교육감' 선거를 앞두고, 민주진보 진영의 전남지역 후보 단일화가 '진흙탕 싸움'으로 번지며 사실상 좌초 위기에 처했다.

경선 관리 기구인 민주진보교육감 전남도민공천위원회(이하 공천위)가 특정 후보를 내정해 놓고 일정을 조율하고 있다는 이른바 '기울어진 운동장' 논란이 불거지면서다. 예비후보들의 줄이탈과 법적 대응 예고가 이어지는 가운데, 애초 내세웠던 '민주'와 '진보'라는 가치마저 퇴색하고 있다는 지적이 나온다.

민주진보교육감 전남공천위는 후보 간 경선 합의 무산에 따라, 장관호 후보를 단일 후보로 확정할지 묻는 온라인 찬반투표를 진행할 예정이다.

◆파행 거듭하는 단일화…'답정너' 의혹에 후보 이탈 및 정면충돌

12일 교육계에 따르면, 전남 공천위는 김해룡 전 여수교육지원청 교육장과 장관호 전 전교조 전남지부장 간의 경선 룰 합의가 결렬됨에 따라 장 전 지부장을 단독 후보로 세워 찬반 투표를 진행하는 방안을 강행하고 있다.

이러한 파행의 씨앗은 공천위의 독단적 운영 논란에서 비롯됐다. 당초 전남 단일화에는 김해룡, 문승태(전 순천대 부총장), 장관호 세 후보가 참여해 큰 틀의 합의와 도민공천위원 모집까지 마친 상태였다.

그러나 경선 준비 과정에서 장 전 지부장의 이의 제기로 일정이 중단됐고, 이후 공천위가 돌연 '광주 민주진보 교육감 후보와의 단일화 추진' 등을 명분으로 내세우며 당초 합의된 방식을 뒤엎었다.

이에 반발한 문승태 전 부총장은 지난 8일 "도민이 아닌 공천위가 권한을 쥐고 결정하는 룰은 이해하기 힘들다"며 경선 불공정성을 직격하고 후보직을 사퇴했다. 특히 그는 사퇴 직후 경쟁 상대이자 현직인 김대중 전남교육감의 '글로컬 미래교육' 정책을 지지하겠다고 선언해 공천위에 뼈아픈 타격을 입혔다.

◆"1위 꺾기 위한 꼼수" vs "합의 무산에 따른 불가피한 조치"

현재 경선에 남아있는 김해룡 전 교육장 측과 공천위의 갈등은 최고조에 달했다. 공천위는 지난 9일 김 전 교육장 측에 "10일까지 경선 참여 의사를 회신하지 않으면 절차에 참여하지 않는 것으로 판단하겠다"는 최후통첩성 공문을 보내며 사실상 압박에 나섰다.

이에 김해룡 후보 측은 공천위의 룰 변경과 일정 연기가 자신을 견제하기 위한 '특정인 구하기 꼼수'라고 강하게 비판하고 있다. 김 후보는 본지 인터뷰에서 "참여 후보 중 계속 1위를 유지하고 있었는데, 어떤 룰을 적용해도 특정 후보가 이기지 못할 것 같으니 광주와의 통합을 핑계로 일정을 연장한 것"이라며 "공천위가 장관호 단독 찬반 투표를 강행할 경우 법적 대응도 불사하겠다"고 밝혔다.

반면 공천위는 보도자료를 통해 "후보 간 경선 방식 합의가 불발됐고, 선거가 두 달여 앞으로 다가온 데다 광주는 이미 단일 후보가 선출된 점 등을 고려해 더 이상 일정을 늦출 수 없었다"고 밝혔다.

특정 후보 내정설에 대해서도 "공천위가 결정하는 것이 아니라, 가입비 납부 절차를 거친 1만4,000명 규모의 공천위원들이 온라인 찬반 투표를 통해 직접 단일 후보 확정 여부를 판단하는 투명한 절차"라고 반박했다.

◆빛바랜 '진보 교육'…현직 교육감에 '꽃길' 깔아주나

전남이 내홍의 늪에 빠진 사이, 이웃 광주에서는 시민공천단 투표와 여론조사를 거쳐 정성홍 전 전교조 광주지부장을 일찌감치 단일 후보로 확정했다. 하지만 광주 공천위 역시 내부적으로 심각한 내홍을 겪고 있는 것으로 알려지면서, 광주·전남 진보 진영 전체의 결속력에 의문 부호가 붙고 있다.

결과적으로 '단일화'라는 목적지를 잃은 공천위의 밀실 행정과 불투명한 운영은 남은 후보가 누가 되든 대중적 정당성을 확보하기 어렵게 만들었다.

지역의 한 교육관계자는 "공천위가 이미 답을 정해놓고 들러리를 세우려 한다는 자조 섞인 비판이 팽배하다"며 "소모적인 진흙탕 싸움이 길어질수록, 오히려 현직 프리미엄을 쥐고 있는 김대중 전남교육감이나 이정선 광주교육감에게 유리한 구도만 만들어주는 꼴"이라고 꼬집었다.

다가오는 6·3 통합 교육감 선거를 앞두고 '그들만의 리그'로 전락할 위기에 처한 민주진보 단일화가 이대로 좌초될지, 아니면 극적인 돌파구를 찾을 수 있을지 귀추가 주목된다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



