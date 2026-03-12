구미상공회의소, 갤럭시S26 출시 SNS 응원

삼성 갤럭시 엠버서더 구미상의, S26 흥행 지원

갤럭시S26 출시 SNS 응원 댓글 이벤트 개최

갤럭시S26 울트라(512GB) 1명, 온라인 커피 교환권 400명 추첨

경북 구미상공회의소(회장: 윤재호)는 갤럭시S26 정식 출시를 맞아 3월 12일부터 25일까지 '갤럭시S 26 출시 SNS 응원 이벤트'를 개최한다.

이벤트는 구미상의 SNS(인스타그램)에 갤럭시S 26 출시 응원 댓글을 작성하고 게시글을 공유하면 응모가 되고 추첨을 통해 400명에게 커피 온라인 교환권 그리고 1명에게 갤럭시S 26 울트라(512GB)가 지급된다.

구미상의는 지난 2월 26일, 갤럭시 S26 언팩 행사에 맞춰 건물 외벽에 출시를 응원하는 대형 현수막을 걸기도 하는 등 삼성전자 갤럭시 엠버서더로서 갤럭시 S26 흥행을 위해 두 팔을 걷어붙이고 나섰다.

삼성전자 구미사업장은 국내 유일의 플래그십 스마트폰을 생산하는 모바일 허브로, 구미시와 지역사회에서는 구미 경제를 견인하고 있는 삼성전자의 갤럭시S 26 흥행을 한마음으로 염원하고 있다.

윤재호 경북상공회의소협의회·구미상공회의소 회장은 "지역 경제를 위해 갤럭시가 잘 돼야 구미가 잘 되는 만큼 구미상공회의소가 갤럭시 엠버서더로 나서는 건 당연하다"며 흥행을 적극 응원했다.

