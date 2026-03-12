조선대학교는 2026학년도 교원 임용시험에서 공립 124명, 사립 31명 등 총 155명의 합격자를 배출했다고 12일 밝혔다.

이번 성과는 조선대 사범대학, 교육대학원, 일반학과 교직과정에서 교원 자격을 취득한 졸업생 및 재학생의 합격 현황을 전국 시·도 교육청 자료를 바탕으로 집계한 결과다.

합격 지역은 광주 32명, 전남 64명, 경기 22명, 전북 10명, 인천 9명, 충남 5명 등 전국 각지에 분포했으며, 표시과목별 합격자는 ▲국어 21명 ▲수학 16명 ▲특수 16명 ▲영어 15명 ▲물리 12명 ▲체육 12명 ▲생물 11명 ▲화학 9명 ▲지구과학 9명 ▲기계 7명 ▲일반사회 6명 ▲음악 5명 등 전 표시과목에서 고르게 나타났다.

조선대학교는 매년 임용시험 합격률을 높이기 위해 체계적인 지원 프로그램을 운영해 왔다. 대표적으로 대학혁신지원사업의 일환으로 '미래교사 인재 양성: 리더십 1:1 코칭' 프로그램을 통해 예비 교원의 수업 설계 역량을 강화했다.

또한 이외에도 교육학 논술 특강을 통한 1:1 개별 첨삭 지도, 현장 교사와 연계한 1:1 수업 실연 컨설팅, 교수·학습지도안 작성 연습, 심층 면접 컨설팅 등 단계별 맞춤형 프로그램을 체계적으로 운영하며 실전 대응 능력을 높이고 있다.

이관규 사범대학장 겸 교육대학원장은 "조선대학교가 매년 다수의 임용시험 합격자를 배출하는 것은 대학의 우수한 교수진이 학생들의 교직 및 전공 실력을 높은 수준으로 끌어올린 것은 물론, 수업 실연과 면접의 2차 시험 준비를 위해 다양한 프로그램을 운영한 결과다"고 말했다.

한편, 조선대학교는 최근 발표된 '6주기 교원양성기관 역량진단 평가'에서 사범대학 최우수 A등급, 일반교직 및 교육대학원 B등급을 각각 획득했다. 이는 5주기 평가 대비 한 단계 상승한 결과로, 조선대의 교원양성 역량의 우수성을 다시 한번 입증한 성과다.

