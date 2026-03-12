17년 만의 두 번째 직장운동경기부 탄생

제72회 경기도체육대회 출격 준비

박승원 시장 “엘리트 체육·생활체육 선순환 기대”

경기 광명시체육회가 직장운동경기부 남자 탁구선수단을 창단하고 본격적인 활동에 들어갔다고 12일 밝혔다.

광명시체육회가 직장운동경기부 남자 탁구선수단을 창단하고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시체육회 소속 직장운동경기부 남자 탁구선수단은 감독 1명, 코치 1명, 선수 6명으로 구성됐다.

직장운동경기부는 지방자치단체나 공공기관, 기업 등이 운영하는 전문 선수단으로, 안정적인 훈련 환경을 바탕으로 우수 선수를 체계적으로 육성하고 각종 대회에서 지역을 대표해 활약하는 체육 조직이다.

광명시체육회는 2009년 남자 보디빌딩선수단 창단 이후 새로운 직장운동경기부 창단을 위해 지난 1월 공모를 진행했다. 이후 서류 심사와 발표 심사를 거쳐 생활체육 인프라 여건, 체육대회 출전 가능 종목 여부, 지속적인 운영 가능성, 조직 운영 계획 등을 종합적으로 평가해 남자 탁구선수단을 구성했다.

탁구선수단은 오는 4월 열리는 제72회 경기도체육대회 출전을 목표로 훈련에 매진하며 경기력 향상에 힘쓰고 있다.

아울러 지역 청소년들에게 탁구를 접할 기회를 제공하고 체육 교류 활동 등을 통해 생활체육 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

박승원 광명시장은 12일 시장 집무실에서 탁구선수단과 광명시체육회·광명시탁구협회 관계자를 만나 창단을 축하하고 격려했다.

박 시장은 "광명시체육회와 광명시탁구협회가 긴밀히 협력해 탁구단이 좋은 성과를 거두고 지역 체육 발전에도 기여하길 기대한다"며 "앞으로도 시민 누구나 스포츠를 즐길 수 있도록 생활체육 인프라 확충과 엘리트 체육 육성에 지속적으로 힘쓰겠다"고 밝혔다.

유상기 광명시체육회장은 "체육회 내 직장운동경기부가 새롭게 창단된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "선수들이 안정적인 환경에서 기량을 발휘해 경기도체육대회 등 각종 대회에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



