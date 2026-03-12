제258회 임시회 폐회

경북 김천시의회는 3월 10일부터 12일까지 3일간의 일정으로 열린 제258회 임시회를 마무리하고 12일 제2차 본회의를 끝으로 폐회했다.

마지막 날인 12일에는 이승우 의원이 시립도서관 추가 건립과 관련한 5분 자유발언을 했으며, 각 상임위원회에서 심사한 23건의 의안을 최종 의결했다.

제258회 임시회를 마무리하고 12일 제2차 본회의를 끝으로 폐회

이 가운데 「김천시 장수축하금 지급에 관한 조례안」은 장수축하금 지급 수단을 김천시 지역화폐인 김천사랑 상품권으로 명확히 하고, 「김천시 농축산물 가격안정 기금 설치 및 운용 조례 일부개정 조례안」은 김천의 주요농산물인 양파를 지원 대상 농축산물에 추가하여 가격변동에 대응할 수 있도록 보완해 수정 가결됐으며, 나머지 21건의 의안은 원안 가결됐다.

특히, 이번 임시회에서는 국민권익위원회의 부패영향평가 개선 권고 사항을 반영하여 의회의 청렴도 향상을 위한 제도적 기반을 마련하는 데에 중점을 두었는바, 전체 상정 안건 가운데 의회사무국 소관 조례를 다수 제·개정하여, 의정 운영의 책임성과 투명성을 한층 강화하고 시민에게 신뢰받는 의회 구현을 위한 제도적 장치를 보완하는 데 의미를 두었다.

나영민 의장은 폐회사에서" 3월은 한 해의 주요 사업들이 본격적으로 시작되는 중요한 시기"라며 "집행부에서는 계획된 각종 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 세심하게 점검하고 책임 있는 자세로 사업 하나하나를 챙겨주기를 바란다"고 당부했다.

