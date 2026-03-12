경기 안성시의회는 12일 의장실에서 안성시 인력사무실협회와 간담회를 가졌다.

이날 간담회에는 협회 관계자들이 참석해 지역 건설 현장 인력 수급과 일자리 문제에 대해 의견을 나눴다.

협회 측은 최근 안성 지역 곳곳에서 각종 공사가 진행되고 있음에도 지역 인력의 일자리 기회가 충분히 보장되지 않고 있다고 지적했다. 특히 외부 인력 중심의 채용 관행을 개선하고, 지역에서 일자리를 찾는 근로자들이 우선 채용될 수 있도록 제도적 관심과 협조가 필요하다고 건의했다.

이에 의장은 "지역 인력을 우선 활용할 수 있는 방안이 마련된다면 지역 근로자들이 보다 안정적인 환경에서 일할 수 있을 것"이라며, "이는 지역 경제 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

최장섭 협회장은 "의회가 지역 인력 문제에 관심을 갖고 간담회를 마련해 준 데 감사드린다"며 "이번 논의가 지역 근로자들에게 더 많은 일자리를 제공하는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.

이번 간담회는 지역 인력 고용 확대와 건설 현장의 채용 구조 개선 방안을 모색하기 위해 마련됐으며, 참석자들은 지역 인력 우선 채용을 위한 다양한 의견을 공유했다.

