'노마' 오너 셰프 르네 레드제피

前직원들 "폭행·협박 당했다"

덴마크 코펜하겐의 고급 레스토랑 '노마(Noma)'의 오너 셰프 르네 레드제피가 직원 학대 논란 끝에 결국 사임했다.

11일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 레드제피의 직원 학대 사실은 전 직원의 폭로로 알려졌다. 최근 노마의 전 직원 제이슨 이그나시오 화이트는 동료들로부터 받은 학대 제보를 인스타그램에 올렸다. 이에 NYT는 노마 전 직원 35명을 인터뷰해 해당 사례를 보도했다.

NYT에 따르면 레드제피는 노마가 파인 다이닝 레스토랑으로 세계적인 명성을 쌓아가던 2009~2017년 직원들을 주먹으로 때리거나, 주방 도구로 찌르고, 벽에 밀치는 등 폭행을 가했다.

11일(현지시간) 미국 로스앤젤레스의 노마 팝업 레스토랑 행사장 앞에서 시위가 열렸다.

그는 피해자들에게 전 세계 요식업계의 '블랙리스트'에 올리겠다고 협박하거나, 다른 사업장에서 일하는 가족을 해고하겠다는 식으로 겁을 주기도 했다. 이 밖에도 레드제피는 직원들의 외모 비하, 공개적인 조롱 등 심리적 학대도 저질렀으며, 이를 당한 직원들은 지속적인 트라우마에 시달려야 했다.

레드제피는 NYT의 첫 보도가 나온 지난 7일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 직원 학대 사실을 인정하며 사과했지만, 구체적인 조치에 대한 언급은 없었다. 이후에도 논란이 가라앉지 않자 결국 레드제피는 이날 입장문에서 "레스토랑을 세우고 20년 넘게 이끌어왔으나 물러나기로 결정했다"며 "2011년 설립한 비영리 단체 'MAD' 이사회에서도 사임했다"고 밝혔다. 이어 "노마는 수년에 걸쳐 조직 문화를 변화시키기 위해 큰 걸음을 내디뎠지만, 이러한 변화가 과거를 회복시킬 수 없음을 잘 알고 있다"며 "사과만으로는 충분하지 않으며 제 행동에 책임을 지고자 한다"고 덧붙였다.

이날 미국 로스앤젤레스에서 열린 노마의 팝업 레스토랑 행사장 앞에는 레드제피와 노마를 비판하는 시위가 열리기도 했다. 해당 팝업 행사를 후원한 캐딜락, 레지 아메리칸 익스프레스, 레스토랑 로열티 플랫폼 블랙버드 등 일부 기업은 레드제피의 직원 학대 논란에 후원을 철회했다.

2003년 문을 연 노마는 스칸디나비아 자연에서 직접 수확한 신선한 재료로 만든 실험적인 요리로 세계적인 파인 다이닝 레스토랑으로 자리 잡았다. 2010년 업계 전문지의 '세계 50대 레스토랑' 1위에 선정돼 명성을 얻은 것을 시작으로, 2012년과 2021년 등 다섯 차례 정상에 올랐다. 또 미슐랭 가이드에서도 별 3개를 받은 바 있다.

김현정 기자



