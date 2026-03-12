시, 국제 정세 불안 속 ‘민생안정 대응회의’ 개최

분야별 피해 접수 창구 운영

경기 안성시는 12일 중동 지역 전쟁에 따른 경제 불안 상황에 대응하기 위해 '지역경제 및 민생안정 대응회의'를 개최했다고 밝혔다.

안성시가 12일 중동 지역 전쟁에 따른 경제 불안 상황에 대응하기 위해 '지역경제 및 민생안정 대응회의'를 개최하고 있다. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 지난 2월 말 중동 지역 군사 충돌 이후 국제유가 상승과 환율 변동 등 글로벌 경제 불확실성이 확대되면서 지역 물가와 기업 활동, 시민 생활에 직·간접적 영향이 미칠 수 있다는 우려 속에 지역 내 피해를 파악하고 대응 방향을 논의하고자 마련됐다.

현재까지 중동 정세 여파로 안성 지역 내에서 확인된 심각한 피해 사례나 민원은 없는 상황이지만, 전쟁 장기화 시 국내외 경제 전반에 미칠 영향 등을 고려하여 '지역경제 및 민생안정 대응 TF'를 구성하고 지역 상황을 지속적으로 점검하며 피해 발생 시 신속 대응할 계획임을 밝혔다.

대응 TF는 부시장을 단장으로 총괄지원반, 홍보전담반, 긴급복지지원반, 기업SOS반, 에너지·물가점검반, 농가지원반 등 6개 대응반 체계로 운영되며, 분야별 상황 모니터링 및 필요 대응을 추진하게 된다.

주요 역할은 국내외 경제 상황과 정부 대응 정책을 종합적으로 파악하고 취약계층의 생활 부담 증가 여부를 살피며, 수출기업과 산업단지 입주기업 등 관내 기업의 애로 및 피해 상황을 접수하여 지원 정책을 연계하는 것이다.

또한, 관내 주유소에서 품질 미달 석유 판매, 매점매석이나 가격 담합 등 불공정 거래 행위가 발생하지 않도록 자체 점검에 나서고 주요 물가 동향을 점검하며 농자재와 사료 가격 상승 등 농업 분야에 미치는 영향도 함께 살펴볼 예정이다.

특히, 지역 내 피해가 미미한 현시점에서는 지역 동향 확인 및 점검에 집중하고, ▲긴급복지 ▲기업피해 ▲에너지 ▲물가 ▲농가피해 등 분야별 피해 접수 창구를 운영하여 지역 내 피해에 대한 지원을 신속히 추진할 계획임을 전했다.

AD

안성시 관계자는 "국가 전반에 영향을 미치는 중동 사태와 같은 국제적 위기 발생 시 정부 주도하에 추진하는 대응뿐만 아니라 각 지방정부에서도 선제적·주도적으로 위기 대응체계를 견고히 구축하고 실질적으로 작동할 수 있는 여건을 마련하는 것이 중요하다"며 "대응 TF 및 피해 접수 창고 운영 등을 통해 안성시의 역량을 최대한 발휘하여 지자체의 역할을 다하고, 정부 등 관계기관과의 정책 연계도 적극 실시하여 시민과 기업, 농가 등 지역 전반에 미치는 피해 영향을 최소화할 수 있도록 대응해 나가겠다"고 말했다.

안성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>