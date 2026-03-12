12일 대미투자특별법 본회의 통과

여야 합의 처리에 李 "대승적 결단"

이재명 대통령은 12일 이른바 '대미투자특별법'을 여야가 합의 처리한 것에 대해 국회와 국민의힘에 감사를 표했다.

이 대통령은 이날 자신의 X(엑스·옛 트위터)에 "대한민국과 미합중국 간 전략적 투자의 운영 및 관리를 위한 특별법(대미투자특별법)이 국회 본회의를 통과했다"며 "국가적 과제 앞에 여야가 따로 없다는 것을 보여준 뜻깊은 사례다. 우리 경제와 안보를 위해 대승적 결단을 내려주신 국회에 깊은 감사를 전한다"고 썼다.

이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이어 이 대통령은 "특별법 통과로 한미 관세 합의 이행을 위한 제도적·법적 기반이 마련됐다"며 "앞으로 양국은 조선, 에너지를 비롯한 전략적 산업 분야에서 더욱 긴밀하고 강력한 협력 체계를 구축해 나갈 것"이라고 강조했다.

또 이 대통령은 "최근 중동지역 위기로 국제 정세와 글로벌 경제 환경의 불확실성이 커지고 있다"면서 "이번 특별법 통과가 우리 기업이 마주한 위기를 완화하고, 보다 적극적인 투자와 협력으로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 밝혔다.

아울러 이 대통령은 "정부 역시 특별법 시행을 위한 준비와 후속 조치를 차질 없이 추진하겠다"면서 "전략적 투자가 한미 양국 경제 발전은 물론 공급망 안정과 국가안보 이익 증진에도 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

AD

한편 이 대통령은 같은 날 진행된 대통령 주재 수석보좌관회의에서도 "국민의힘을 포함한 야당에도 감사 말씀을 다시 한번 드린다"면서 "여러 어려움이 있을 텐데도 대외적 관계에 문제가 되지 않도록 협조해주신 점에 대해 감사드린다"고 말했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>