카니발 하이리무진 제작 일정 대응 나선 보가9, 자체 생산 라인 구축

카니발 하이리무진 수요가 증가하면서 차량 제작 일정과 납기 관리에 대한 관심도 함께 높아지고 있다. 하이리무진 제조사 보가9은 이러한 시장 흐름에 대응하기 위해 자체 생산 라인을 기반으로 카니발 하이리무진 제작 공정의 안정성과 일정 관리 체계를 강화하고 있다고 밝혔다.

보가9은 외주 제작 의존도를 낮추고 독립적인 생산 라인을 중심으로 한 제작 시스템을 운영하고 있다. 생산 공정과 품질 관리가 하나의 체계 안에서 이뤄지도록 구조를 정비해 외부 변수로 인한 일정 변동을 줄이고, 카니발 하이리무진 제작 과정 전반의 관리 효율을 높였다는 설명이다.

또한 1급 자동차 공업사 운영 경험을 바탕으로 차량 설계부터 제작, 품질 검증, 출고에 이르는 과정을 자체적으로 관리하는 생산 구조를 구축했다. 이를 통해 주문 이후 제작 일정 관리와 고객 맞춤 제작 요청에도 비교적 안정적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

차량에는 보가9이 개발한 멀티미디어 시스템이 적용됐다. 해당 시스템은 이동 중에도 콘텐츠 이용이나 간단한 업무 처리가 가능하도록 설계됐으며, 장거리 이동 환경을 고려한 차량 내부 구성이 특징이다. 실내에는 전동 조절 시트와 무중력 모드, 개별 공조 시스템이 적용됐고 천장에는 55인치 모니터가 탑재돼 카니발 하이리무진의 공간 활용성을 고려한 구성이 이뤄졌다.

아울러 고객 맞춤 제작 서비스도 운영되고 있다. 시트 소재와 색상, 도어 트림 디자인, 천장 마감재, 안전벨트 색상 등 일부 사양을 선택할 수 있으며 현재 보가9 스탠다드, 보가9 프리미엄, 보가9 베가 S, 보가9 베가 하이, 보가9 베가 로우 등 총 다섯 가지 트림이 제공된다. 다양한 구성 선택을 통해 카니발 하이리무진 이용 목적에 맞춘 차량 제작이 가능하도록 운영되고 있다.

㈜보가 관계자는 "생산 공정 효율화와 재고 관리 체계를 통해 고객 대기 시간을 줄이고 제작 일정의 안정성을 확보하는 데 집중하고 있다"며 "앞으로도 기술 개발과 품질 관리 체계를 함께 운영하며 카니발 하이리무진 제작 역량을 지속적으로 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

