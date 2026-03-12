구리시, 이문안호수공원 현장 점검

시민 중심 힐링 공간 조성 박차

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 11일 시민들의 대표적인 도심 속 휴식 공간인 '이문안호수공원' 시설 확충 사업 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검했다.

백경현 구리시장이 지난 11일 시민들의 대표적인 도심 속 휴식 공간인 '이문안호수공원' 시설 확충 사업 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 구리시 제공

이날 현장 방문에서 백경현 구리시장은 수변 무대와 나무 바닥 산책길(데크로드) 전 구간을 걸으며 미끄럼이나 흔들림 등 시설 이용 시 발생할 수 있는 위험 요소가 없는지 꼼꼼히 확인했다. 특히 야외 공연이 활발히 이루어지는 수변 무대에서는 무대 바닥의 내구성을 점검하고, 수변과 인접한 산책길에서는 추락 사고 예방을 위해 난간을 직접 확인하는 등 이용객 안전 확보에 중점을 두었다.

또한 유모차와 휠체어 이용자가 이동할 때 불편을 겪지 않도록 턱이나 단차 여부를 점검하며 누구나 편리하게 이용할 수 있는 무장애(Barrier-Free) 환경 조성의 중요성도 강조했다.

백경현 구리시장은 "이문안호수공원은 많은 시민이 일상의 피로를 풀고 여유를 즐기는 소중한 공간"이라며 "다양한 공원시설 확충과 경관조명 설치를 통해 이문안호수공원이 단순한 산책로를 넘어 사계절 다채로운 즐거움을 선사하는 고품격 힐링 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 구리시는 올해 상반기 내 수변 무대와 바닥 산책길을 비롯해 공중화장실, 맨발 산책길, 경관조명 설치, 연꽃·초화류·수목 식재 등 공원 환경 개선 사업을 완료할 계획이다. 이를 통해 시민들에게 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공하고, 건강·여가·문화 기능을 동시에 강화할 것으로 기대한다.

구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



