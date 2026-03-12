넷마블 '몬길: 스타 다이브' 내달 15일 글로벌 출시 확정
불러오는 중...닫기
중국·베트남 제외 글로벌 정식 출시
넷마블 넷마블 close 증권정보 251270 KOSPI 현재가 52,900 전일대비 700 등락률 +1.34% 거래량 597,296 전일가 52,200 2026.03.12 15:30 기준 관련기사 이미 넘쳐나는데…"예쁘면 여전히 돈이 된다" 대형 게임사들 몰리는 이유 구글 앱마켓 수수료 인하…넷마블 등 수익성 개선 기대 넷마블 '나 혼자만 레벨업:어라이즈 챔피언십' 내달 개최 은 몬스터 테이밍 액션 역할수행게임(RPG) 신작 '몬길: 스타 다이브'를 다음 달 15일 글로벌(중국·베트남 제외) 정식 출시한다고 12일 밝혔다.
'몬길: 스타 다이브'. 넷마블 제공
2013년 출시된 '몬길: 스타 다이브'는 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, PC·모바일 플랫폼에서 즐길 수 있다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 시스템이 특징이다.
넷마블은 앞서 두 차례의 국내외 비공개 테스트(CBT)를 통해 게임 완성도를 높이고, 독일 '게임스컴'과 일본 '도쿄게임쇼' 등 주요 글로벌 게임 행사에 참여해 이용자들과 소통해 왔다고 전했다. 지난 9일 미국 샌프란시스코에서 개막한 게임 개발자 콘퍼런스(GDC)에서는 엑스박스와 협업한 현장 시연·플레이스루 영상 공개로 글로벌 미디어의 이목을 집중시켰다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스'445조' 초대형 계약 자랑한 트럼프…이란 전쟁에 ...
개발사 넷마블몬스터의 김건 대표는 "다음 달 최고의 완성도로 선보이기 위해 개발 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다"며 "출시를 기다려 주신 글로벌 이용자분들의 기대에 부응하는 게임으로 보답하겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>