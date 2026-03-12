중국·베트남 제외 글로벌 정식 출시



넷마블은 몬스터 테이밍 액션 역할수행게임(RPG) 신작 '몬길: 스타 다이브'를 다음 달 15일 글로벌(중국·베트남 제외) 정식 출시한다고 12일 밝혔다.

'몬길: 스타 다이브'. 넷마블 제공 AD 원본보기 아이콘

2013년 출시된 '몬길: 스타 다이브'는 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작으로, PC·모바일 플랫폼에서 즐길 수 있다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 시스템이 특징이다.

넷마블은 앞서 두 차례의 국내외 비공개 테스트(CBT)를 통해 게임 완성도를 높이고, 독일 '게임스컴'과 일본 '도쿄게임쇼' 등 주요 글로벌 게임 행사에 참여해 이용자들과 소통해 왔다고 전했다. 지난 9일 미국 샌프란시스코에서 개막한 게임 개발자 콘퍼런스(GDC)에서는 엑스박스와 협업한 현장 시연·플레이스루 영상 공개로 글로벌 미디어의 이목을 집중시켰다.

개발사 넷마블몬스터의 김건 대표는 "다음 달 최고의 완성도로 선보이기 위해 개발 막바지 작업에 총력을 기울이고 있다"며 "출시를 기다려 주신 글로벌 이용자분들의 기대에 부응하는 게임으로 보답하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



