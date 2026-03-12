공운위 인사소위서 후보 검토

13일 한수원 주총 거쳐 최종 선임 절차

한전 출신 유일 후보…바라카 공사비 정산·원전 수출 거버넌스 과제 산적

김회천 전 한국남동발전 사장. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

한국수력원자력(한수원) 차기 사장으로 김회천 전 한국남동발전 사장이 유력한 것으로 알려졌다.

12일 업계에 따르면 공공기관운영위원회는 이날 인사소위원회를 열어 한수원 사장 후보군을 검토했으며, 김 전 사장이 최종 선임 가능성이 높은 인물로 거론되고 있다.

1960년생인 김 전 사장은 국민대 행정학과를 졸업한 뒤 한국전력공사에 입사해 경영지원 부사장까지 지낸 인물이다. 이후 가천대 에너지IT학과 연구교수로 활동하다 2021년 4월 제8대 한국남동발전 사장에 취임했다. 임원추천위원회가 추린 후보군 5명 가운데 유일한 한국전력 출신이기도 하다.

차기 사장 인선이 주목받는 이유는 한수원이 해결해야 할 현안이 적지 않기 때문이다. 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 추가 공사비 정산을 둘러싼 모회사 한전과의 갈등을 비롯해 원전 수출 거버넌스 정비, 신규 원전 2기 건설 후보지 선정 등이 주요 과제로 꼽힌다. 특히 상당수 현안이 한전과의 협의와 조율을 필요로 한다는 점에서 한전 출신 인사의 역할론도 제기돼 왔다.

AD

한수원은 13일 주주총회를 열어 차기 사장 선임 안건을 처리할 예정이다. 이후 주무부처인 기후에너지환경부 장관 제청과 대통령 재가를 거치면 한수원은 약 반년 만에 새 수장을 맞게 된다. 한수원 사장 자리는 지난해 9월 황주호 전 사장이 물러난 이후 6개월째 공석 상태다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>