내륙 중심 아침 영하권

늦은 오후부터 구름많음

남해먼바다 강한 바람

11일 경기도 화성시 경기도농업기술원에서 관계자들이 겨우내 멈춰 있던 관리기 등 농기계를 점검하고 있는 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(13일) 광주와 전남 지역은 대체로 맑은 가운데 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어져 건강관리에 각별한 주의가 요구된다.

광주지방기상청에 따르면 내일 광주와 전남 지역은 당분간 평년(최저 -1~4도, 최고 11~14도)과 비슷한 기온 분포를 보이겠다. 다만 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 머물러 다소 추운 날씨가 이어질 것으로 예보됐다.

아침 최저기온은 -2~4도, 낮 최고기온은 11~14도로 예상된다. 특히 광주와 전남 내륙은 낮 기온이 큰 폭으로 오르면서 일교차가 15도 이상 매우 크다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

하늘 상태는 대체로 맑다가 늦은 오후부터 구름이 많아지겠으며 바다의 물결은 남해서부먼바다를 중심으로 바람이 초속 7~13m로 강하게 불고, 파고가 1.0~2.5m로 높게 일겠다.

AD

광주지방기상청 관계자는 "모레까지 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 드는 곳이 많겠다"며 "급격한 기온 변화에 따른 면역력 저하 등 건강관리에 유의하기 바란다"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>