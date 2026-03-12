UAG와 공동 부스 운영 등 협력 확대

수리온 소방헬기 등 파생형 헬기 전시

한국항공우주산업(KAI)은 12일(현지시간)까지 열리는 버티콘 2026에서 항공 서비스 기업 유나이티드 에어로 그룹(UAG)과 공동 전시를 진행한다고 밝혔다.

한국항공우주산업(KAI)는 12일(현지시간)까지 미국 조지아주 애틀랜타에서 열리는 세계 최대 회전익 항공(헬기) 산업 전시회 '버티콘 2026'에 참가했다.

버티콘은 10일부터 12일까지 미국 조지아주 애틀랜타에서 열리는 세계 최대 규모의 헬기 산업 전시회다. 전 세계 회전익 항공 산업 관계자와 주요 헬기 제작사, 운용사, 정비(MRO) 기업 등이 참가했다.

UAG는 미국 플로리다 주에 본사를 두고 헬기 MRO, 부품판매, 헬기 리스 사업 등을 수행하는 항공 전문기업으로, 지난해 KAI가 제작한 소형민수헬기(LCH)를 구매했다.

KAI는 이번 전시회에서 수리온 소방헬기를 중심으로 군·관 파생형헬기 모형을 선보인다. 소개 영상을 통해 소형무장헬기(LAH) 플랫폼과 이를 기반으로 한 LAUH(Light Armed Utility Helicopter) 파생형 개념을 글로벌 시장에 소개할 예정이다.

또 UAG와 함께 글로벌 헬기 운용사, 정부 관계자, 항공 산업 관계자들과 만나 국산헬기 수출시 정비, 보급 체계의 확장, 해외 민수 감항인증 절차를 함께 추진할 예정이다.

KAI 관계자는 "이번 전시는 글로벌 회전익 시장에서 KAI의 기술력과 플랫폼 확장성을 소개할 수 있는 중요한 기회"라며 "UAG와의 협력을 통해 북미를 비롯한 글로벌 시장에서 다양한 사업 기회를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

