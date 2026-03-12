속초시-서울50플러스재단-고용부 강릉지청

‘신중년 새출발’ 위해 업무협약 체결

지역경제 한 축으로 자리 잡도록 지원 강화

강원도 속초시가 서울시50플러스재단, 고용노동부 강릉지청과 업무협약을 체결하고 신중년의 새출발 지원에 나선다.

속초시가 서울시50플러스재단, 고용노동부 강릉지청과 업무협약을 체결하고 있다. 속초시 제공

협약체결은 12일 속초시청 본관 2층 상황실에서 이뤄졌다. 이번 협약은 46세 이상 65세 미만 속초시민의 재취업과 창업에 필요한 각종 자격 취득과 기술 교육 이수 비용의 일부를 지원하는 '속초 신중년 플러스 사업'의 원활한 운영을 위해 마련됐다.

속초시를 비롯한 참여 기관들은 오랜 경험과 역량을 지닌 신중년층이 다시 일할 기회를 찾고 새로운 출발을 할 수 있도록 지원하기 위해 뜻을 모았다.

협약에 따라 속초시는 사업 추진과 함께 협약기관과의 협업을 통한 신중년 지원 정책의 개선·발전 방향을 모색한다. 서울시50플러스재단은 관련 사업 수행 경험을 바탕으로 노하우와 발전 방향을 제언하고, 고용노동부 강릉지청은 사업 홍보와 실제 취업 연계 등 현장 실무를 지원한다.

시는 이번 협약을 계기로 관계기관과의 지속적인 교류를 이어가며 신중년 지원 정책을 발전시켜 나갈 계획이다. 아울러 사업 지원이 실제 재취업과 창업으로 이어질 수 있도록 실효성 있게 운영할 방침이다.

속초 신중년 플러스 사업은 4월 중 추진 예정이며, 구체적인 지원 대상과 기준, 지원 방식 등은 속초시청 누리집과 시 SNS 등을 통해 별도 안내할 예정이다.

이병선 속초시장은 "이번 협약은 지역의 중요한 경제활동인구인 신중년층의 직업적 새출발을 돕기 위한 것"이라며 "단순한 지원을 넘어 실제 재취업과 창업으로 이어질 수 있도록 협력체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.

이어서 "속초 신중년 플러스 사업이 성공적으로 추진돼 신중년층이 가진 경험과 역량을 활용해 지역사회 경제의 한 축으로 다시 활발히 활동할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



