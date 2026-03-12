금융위·금감원·투자자 참석 예정

이재명 대통령 주재로 '자본시장 안정과 정상화'를 위한 간담회가 오는 18일 개최된다고 강유정 청와대 대변인이 12일 밝혔다. 간담회 슬로건은 '위기에 강한, 국민이 믿는 자본시장'이다.

이번 간담회는 최근 중동 상황에 따른 금융시장 변동성에 대한 대응 방안을 점검하는 한편 위기를 기회로 삼아 자본시장의 근본적인 체질 개선 방안을 논의하고 개혁과제를 속도감 있게 추진하기 위해 마련됐다.

AD

간담회에는 금융위원장과 금융감독원장 외에 코스닥·코넥스 상장기업, 기관투자자 등 자본시장 관계자들과 청년·개인 투자자들도 참석해 국민이 믿고 투자하는 자본시장을 만들기 위한 생생한 현장 의견을 제시할 계획이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>