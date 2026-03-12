민생물가 안정에 식품업계도 동참

식용유도 평균 3~6%↓

농심과 삼양식품, 팔도, 오뚜기 등 4개 식품기업이 다음 달부터 라면값을 최대 14.6% 인하하기로 했다. 또 CJ제일제당과 사조대림, 롯데웰푸드, 대상, 오뚜기, 동원F&B 등 6개 기업은 식용유 가격을 최대 6%가량 낮추기로 했다.

농림축산식품부는 국민 소비 비중이 높은 대표적인 식품인 라면과 식용유의 이번 가격 인하는 식품기업들이 소비자 부담 완화와 체감물가 안정을 위해 자발적으로 일부 제품의 가격을 내리기로 결정했다고 12일 밝혔다. 농심 등 4개 업체는 다음 달 출고되는 라면 가격을 평균 4.6~14.6% 인하하고, CJ제일제당 등 6개 업체는 식용유 가격을 평균 3~6% 내린다.

농식품부 관계자는 "최근 중동상황 등 국제 정세로 인해 국제원자재 시장의 변동성이 확대되고 있다"며 "국민의 물가 부담을 완화하기 위해 정부가 식품업계와 협력한 결과 라면과 식용유 등 주요 가공식품의 가격 인하가 이뤄지고 있다"고 말했다.

최근 중동 상황 등으로 국제 원자재 시장의 변동성이 확대될 가능성이 확대되며 국민들의 장바구니 물가 불안 우려도 커지고 있다. 이에 농식품부는 국제 시장 상황을 면밀히 점검하는 한편 식품업계와 지속해서 소통해 왔다. 특히 주요 식품기업들과의 간담회 및 현장 의견 수렴을 거쳐 원재료 가격 하락 요인이 있는 품목을 중심으로 그 효과가 소비자가격에 반영될 수 있도록 긴밀히 협력해 왔다.

송미령 농식품부 장관은 "최근 국제 정세 불확실성으로 국민들의 물가 우려가 커질 수 있는 시기에, 식품업계가 어려운 경영 여건에도 불구하고 소비자 부담 완화를 위해 가격 인하에 동참해 준 것에 큰 의미가 있다"며 "정부도 식품 원재료 수급 관리, 할당관세 등 지원, 애로사항 해소 등을 통해 가공식품 물가안정을 위해 지속해서 노력해 나가겠다"고 말했다.

